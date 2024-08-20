  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2024 16:16

《駐京專電》商務部：中非合作論壇峰會９月４日至６日在京舉行

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦於就２０２４年中非合作論壇峰會
經貿與發展合作有關情況舉行發布會。商務部部長助理唐文弘表示，２０２４年中非合作論壇峰
會將於９月４日至６日在北京舉行。中非雙方將共敘友好情誼、共商合作大計，中方將秉持真實
親誠對非政策理念和正確義利觀，擴大對非制度型開放，深化產業鏈供應鏈合作，更好實現中非
經濟融合、發展聯動和成果共享，為鞏固中非全面戰略合作伙伴關系和共築高水平中非命運共同
體作出更大貢獻。
　　唐文弘表示，２０２３年，中非貿易額達２８２１億美元，與２０２１年相比增長了近
１１％，連續第二年刷新歷史峰值。截至２０２３年年底，中國對非直接投資存量超過４００億
美元，是非洲最主要的外資來源國之一。過去三年，中國企業為當地創造超過１１０萬個就業崗
位，投資建設的經貿合作區覆蓋農業、加工制造、商貿物流等行業，吸引超過千家企業入區。
２０２４年上半年，中國自非進口６０１億美元，同比大幅增長１４％。中方尤其重視推動非洲
優質特色產品輸華，自非進口農產品金額已經實現連續７年正增長。

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金