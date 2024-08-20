《駐京專電》商務部：中非合作論壇峰會９月４日至６日在京舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國新辦於就２０２４年中非合作論壇峰會

經貿與發展合作有關情況舉行發布會。商務部部長助理唐文弘表示，２０２４年中非合作論壇峰

會將於９月４日至６日在北京舉行。中非雙方將共敘友好情誼、共商合作大計，中方將秉持真實

親誠對非政策理念和正確義利觀，擴大對非制度型開放，深化產業鏈供應鏈合作，更好實現中非

經濟融合、發展聯動和成果共享，為鞏固中非全面戰略合作伙伴關系和共築高水平中非命運共同

體作出更大貢獻。

唐文弘表示，２０２３年，中非貿易額達２８２１億美元，與２０２１年相比增長了近

１１％，連續第二年刷新歷史峰值。截至２０２３年年底，中國對非直接投資存量超過４００億

美元，是非洲最主要的外資來源國之一。過去三年，中國企業為當地創造超過１１０萬個就業崗

位，投資建設的經貿合作區覆蓋農業、加工制造、商貿物流等行業，吸引超過千家企業入區。

２０２４年上半年，中國自非進口６０１億美元，同比大幅增長１４％。中方尤其重視推動非洲

優質特色產品輸華，自非進口農產品金額已經實現連續７年正增長。

