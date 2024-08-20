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20/08/2024 16:52

《駐京專電》商務部：中方已免除１７個非洲國家對華無息貸款債務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部西亞非洲司司長沈翔在國新辦發布
會表示，在Ｇ２０緩債倡議的多邊框架下，中方積極參與了對贊比亞等國的個案債務處理，在債
委會中發揮了積極作用，促成各國達成緩債方案。在雙邊層面上，中方在中非合作論壇框架下已
經免除了１７個非洲國家截至２０２１年底對華到期的無息貸款債務。
　
＊中國從來不是非洲債務的主要債權方＊
　
　　他表示，中國金融機構和企業按照市場原則和國際規則，與非洲開展投融資合作，充分尊重
非洲國家意願，考慮非洲國家實際需求，與非方達成互利共贏的合作協議。最重要的是，中方從
來不附加任何政治條件，因此也受到非方廣泛歡迎。對於「非洲債務陷阱論」的一些觀點，據國
際貨幣基金組織最近發布的《２０２３年國際債務統計》數據。非洲外債中，商業債券和多邊債
務佔非洲外債總額的６６％，中非雙邊債務僅占非洲外債總額的１１％，也就是說，中國從來不
是非洲債務的主要債權方。一些人借非洲債務問題捕風捉影，相關批評沒有事實依據，其目的無
非是抹黑和詆毀中非合作。
　　關於中非金融合作新模式。他指出，中方一直積極探索對非金融合作的新模式，致力於為非
洲國家經濟可持續發展提供支持。今後，還將繼續鼓勵和支持中非雙方金融機構加強交流合作，
創新金融合作模式，豐富金融服務產品，重點支持中非雙方在綠色發展、數字經濟、中小企業發
展等方面的合作。

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