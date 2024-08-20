《神州金融》低利率下，理財資金減配現金及銀行存款

《經濟通通訊社２０日專訊》銀行理財機構財務報告陸續披露中，目前已有中郵理財、建信

理財、貝萊德建信理財、恒豐理財、法巴農銀理財、上銀理財、信銀理財、平安理財、青銀理財

、浦銀理財共１０家理財公司發布了上半年理財業務報告。

據《中國證券報》統計，與２０２３年末相比，儘管理財公司產品存續規模普遍增長，但理

財機構對現金及銀行存款的配置有所減少；同時，同業存單、公募基金則成為增配重點。債券配

置佔比基本保持穩定。權益類資產配置佔比低且有所下降，１０家理財公司佔比基本不超過２％

。

業內人士指，理財資金減配現金及銀行存款主要是由於上半年協議存款收緊、手工補息被叫

停，銀行理財再難尋得高利率存款產品。為保證「達基率」，理財公司需要尋找其他收益率更高

的低風險資產。

開源證券銀行業首席研究員劉呈祥認為，下半年，理財機構或持續增配同業資產、同業存單

、利率債、公募基金等，因為理財產品追求絕對收益，而非相對收益，因此控回撤的目標仍然優

先於收益性，且在低利率環境下，投資者對理財產品收益率下降已有一定預期。因此下半年，理

財機構或繼續增配高流動性、低風險資產，如同業資產、同業存單、公募基金。（ｌｃ）

