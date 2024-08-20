《駐滬專電》浦發銀行半年裁員１６６３人，多為低學歷外包員工

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》浦發銀行（滬：６０００００）發布

２０２４年中報顯示，截至今年６月底，浦發銀行員工數量從年初的６０７０６人下降到年中的

５９０４３人，半年裁員１６６３人，總體的裁員比例約為２﹒７％。

與同業相比，這樣的裁員比例並不算高。但令人不解的是，儘管員工數量下降，但員工費用

並未明顯降低。數據顯示，今年截至６月底，浦發銀行員工費用為１３６﹒４億元（人民幣．下

同），即便經過一輪裁員，該數字與去年同期的１３７﹒２９億元相差無幾。

究其原因，是浦發銀行裁員多是面向拿低薪的低學歷外包員工。以學歷來分，浦發銀行碩士

博士裁員２４０人，裁員比例為１﹒７％；大學本科裁員７６９人，裁員比例為２％；大專中專

裁員６５４人，裁員比例為８﹒６％。

從僱用形式來看，浦發銀行正式工裁員１０８８人，比例為１﹒９％；而外包人員裁員

５７５人，比例為１６％。外包人員的比例是從業人員的８﹒４倍。

從合理角度推測，外包人員被裁掉的５７５人，與大專中專被裁掉的６５４人，極有可能是

大比例重合。由此，浦發銀行裁員的重點可以歸結為「低學歷外包人員」。

去年５月，浦發銀行已出現大批員工在陸家嘴分行聚集，抗議被大幅減薪。

