  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

20/08/2024 13:37

《駐滬專電》浦發銀行半年裁員１６６３人，多為低學歷外包員工

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》浦發銀行（滬：６０００００）發布
２０２４年中報顯示，截至今年６月底，浦發銀行員工數量從年初的６０７０６人下降到年中的
５９０４３人，半年裁員１６６３人，總體的裁員比例約為２﹒７％。
　　與同業相比，這樣的裁員比例並不算高。但令人不解的是，儘管員工數量下降，但員工費用
並未明顯降低。數據顯示，今年截至６月底，浦發銀行員工費用為１３６﹒４億元（人民幣．下
同），即便經過一輪裁員，該數字與去年同期的１３７﹒２９億元相差無幾。
　　究其原因，是浦發銀行裁員多是面向拿低薪的低學歷外包員工。以學歷來分，浦發銀行碩士
博士裁員２４０人，裁員比例為１﹒７％；大學本科裁員７６９人，裁員比例為２％；大專中專
裁員６５４人，裁員比例為８﹒６％。
　　從僱用形式來看，浦發銀行正式工裁員１０８８人，比例為１﹒９％；而外包人員裁員
５７５人，比例為１６％。外包人員的比例是從業人員的８﹒４倍。
　　從合理角度推測，外包人員被裁掉的５７５人，與大專中專被裁掉的６５４人，極有可能是
大比例重合。由此，浦發銀行裁員的重點可以歸結為「低學歷外包人員」。
　　去年５月，浦發銀行已出現大批員工在陸家嘴分行聚集，抗議被大幅減薪。

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金