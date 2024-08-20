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20/08/2024 16:16

《駐滬專電》上海華瑞銀行６﹒５％股權遭司法拍賣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》阿里司法拍賣平台信息顯示，上海建之橋
企業發展有限公司持有的上海華瑞銀行６﹒５％股權將於９月下旬在該平台公開拍賣，起拍價為
１﹒３６５億元人民幣。上海建之橋企業發展有限公司是華瑞銀行的第四大股東，持股６﹒５％

　　上海華瑞銀行是全國首批試點的五家民營銀行之一，由均瑤集團等十家民企發起建立，註冊
資本３０億元人民幣。

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