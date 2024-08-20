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AH股新聞

20/08/2024 16:16

《駐滬專電》上海又一連鎖健身房閉店，實控人涉嫌刑事犯罪被押

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海又一連鎖健身房Ｊｕｓｔｉｎ＆
Ｊｕｌｉｅ　Ｆｉｔｎｅｓｓ（捷捷健身）官方公眾號近日發布閉店通知，稱捷捷健身的運營主
體上海凱卡博健康管理有限公司實際控制人涉嫌刑事犯罪，現被公安機關羈押，受其影響公司的
銀行帳戶也被凍結，導致員工欠薪、門店欠租，經營難以為繼，下屬的三家直營店（新梅店、仙
樂斯人廣店、新天地ＳＯＨＯ店）將於近期陸續閉店。
　　根據通知內容，８月１５日，捷捷健身的教練突然接到通知，公司老闆及中高層全部失聯，
公司後台人員也全部離職。通知表示，捷捷健身已拖欠教練近兩個月的工資未發，財務、人事也
已全部突然離職。教練在公告中表示，「目前找不到任何門路投訴，在開會前我們甚至連發生了
什麼都依然不清楚（就是這麼離譜）。」
　　除拖欠員工工資外，捷捷健身的大批儲值會員也面臨退費難的問題。在社交媒體上，多名自
稱捷捷健身會員的用戶發文稱不知該如何退款。
　　捷捷健身是一家以團課業務為主的健身房，於２０１８年３月成立於上海，隸屬於上海凱卡
博健康管理有限公司，公司實控人為鄭瑞傑，也是捷捷健身創始人，或為通告中提到的涉嫌刑事
犯罪被公安機關羈押的公司實際控制人。
　　天眼查信息顯示，除上海凱卡博健康管理有限公司，鄭瑞傑還擔任１１家存續公司高管，其
中擔任８家公司法人代表，包括２家公司的實際控制人。鄭瑞傑所參與公司業務範圍涉及體育健
身、貿易、互聯網、信息技術以及投資等十分廣泛。

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