《國企紅籌》中石化油服中期純利升１６％至７﹒５億人幣，不派息

《經濟通通訊社２０日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至

２０２４年６月３０日止六個月，純利７﹒５３億元（人民幣．下同），按年升１５﹒９９％，

每股盈利４分，不派中期息。

期內，營業收入３６８﹒２１億元，按年跌０﹒８４％；毛利３０﹒９９億元，升６﹒１％

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