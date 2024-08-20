《國企紅籌》中石化油服中期純利升１６％至７﹒５億人幣，不派息

《經濟通通訊社２０日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２４年６月３０日止六個月，純利７﹒５３億元（人民幣．下同），按年升１５﹒９９％，
每股盈利４分，不派中期息。
期內，營業收入３６８﹒２１億元，按年跌０﹒８４％；毛利３０﹒９９億元，升６﹒１％
。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票
20/08/2024 18:08
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２０２４年６月３０日止六個月，純利７﹒５３億元（人民幣．下同），按年升１５﹒９９％，
每股盈利４分，不派中期息。
期內，營業收入３６８﹒２１億元，按年跌０﹒８４％；毛利３０﹒９９億元，升６﹒１％
。（ｈｐ）
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