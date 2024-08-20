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20/08/2024 18:08

《國企紅籌》中石化油服中期純利升１６％至７﹒５億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２４年６月３０日止六個月，純利７﹒５３億元（人民幣．下同），按年升１５﹒９９％，
每股盈利４分，不派中期息。
　　期內，營業收入３６８﹒２１億元，按年跌０﹒８４％；毛利３０﹒９９億元，升６﹒１％
。（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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