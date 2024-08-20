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20/08/2024 18:38

中電信：維持全年資本開支預算９６０億人幣，投入在大模型等方面

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）董事長兼首席
執行官柯瑞文在業績發布會上表示，他在多個集團內部及公開場合上提及改革問題　，認為中電
信必須要全面深化改革，要推動集團由傳統電信運營商，轉型為服務型、科技型和安全型企業；
集團發展正處在高質量發展的一個關鍵期，科技和產業帶來的潛在高質量需求旺盛，加上政策環
境理想，經過數年努力，有信心今年中電信改革能步上新台階。
　　中電信上半年資本開支４７２億元（人民幣．下同），按年增加約１３﹒５％。柯瑞文指，
上半年集團投入增強算力規模，期內智算新增１０ＥＦＬＯＰ，認為若不發展自己的大模型技術
和萬卡池，公司未來在人工智能方面的發展將非常被動。他強調，今年集團將持續優化資本開支
結構，維持全年資本開支９６０億元、資本開支佔收比降至２０％以內的指引不變。
　　對於５Ｇａ的投入，他指出，５Ｇａ主要以軟件升級為主，會以客戶需求作輕量化部署，對
資本支出的需求較低。
　　柯瑞文提到，中國經濟在１－７月份表現穩中有進，維持向上態勢，上半年其服務收入利潤
增長各方面均呈現良好態勢，強調對經濟及集團未來發展充滿信心。
　　對於中國工信部近日提出深入推進電信業務向民間資本開放，有序推進衛星互聯網業務准入
制度改革，柯瑞文認為，相關政策對中國電信業發展而言屬非常好的指引，集團將積極融入，並
且尋求自身發展。（ａｃ）
　
　

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