《神州頭條》財經報章頭版摘要：全面實施跨境服務貿易負面清單

《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林會談

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國家主席習近平１９日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林

舉行會談。習近平指出，作為當今世界兩個執政的共產黨，中越兩黨要秉持友好初心，堅持共產

黨領導和社會主義制度，共同促進世界社會主義事業發展。



分紅案例增多，上市公司回報意識趨強

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在政策的引導和鼓勵下，越來越多的上市公司開始推出中期分紅預案。據Ｗｉｎｄ數據，截至８

月１９日，已有２４１家上市公司披露中期分紅預案。市場人士認為，有關部門繼續加強對上市

公司分紅行為的監督，有望進一步促進上市公司提升分紅水平，強化投資者回報。



製造業持續向好，消費潛力有序釋放

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國家稅務總局１９日公布的增值稅發票數據顯示，７月份經濟整體延續回升向好態勢，運行總體

平穩，穩中有進，高質量發展扎實推進，呈現多方面亮點。





《上海證券報》



習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林會談

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國家主席習近平１９日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林

舉行會談。習近平指出，作為當今世界兩個執政的共產黨，中越兩黨要秉持友好初心，堅持共產

黨領導和社會主義制度，共同促進世界社會主義事業發展。



稅收數據顯示：設備更新、消費品以舊換新效果顯現

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國家稅務總局１９日公布的增值稅發票數據顯示，７月設備更新、消費品以舊換新效果顯現

。在大規模設備更新政策帶動下，７月全國企業採購機械設備金額同比增長８﹒５％，較二季度

提高２﹒８個百分點。



全面實施跨境服務貿易負面清單

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國務院總理李強１９日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於以高水平開放推動服務貿易高

質量發展的意見》和《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》，審議通過

《法規規章備案審查條例（草案）》和《城市公共交通條例（草案）》，研究促進專精特新中小

企業高質量發展的政策措施，決定核准江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。





《證券時報》



國常會：進一步放寬外資准入

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國務院總理李強１９日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於以高水平開放推動服務貿易高

質量發展的意見》和《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》，審議通過

《法規規章備案審查條例（草案）》和《城市公共交通條例（草案）》，研究促進專精特新中小

企業高質量發展的政策措施，決定核准江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。



中美金融工作組舉行第五次會議

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人行官網１９日發布消息稱，８月１５日至１６日，中美金融工作組在上海舉行第五次會議。會

議由人行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中證監，

以及聯儲局、美國證券交易委員會等部門參會。



京津冀未來三年營商環境建設方案發布

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發改委１９日發布《京津冀一流營商環境建設三年行動方案》，從市場環境、法治建設、開放貿

易、政務服務、公共服務、雄安新區營商環境建設六方面明確了京津冀加快一流營商環境建設的

１９項重點任務。（ｌｃ）

