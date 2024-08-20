《鍾之日記》Ａ場拖累港股下滑，猴王炒上騰訊冷淡

《鍾之日記》８月２０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升╱跌。祖國股市：跌。



市場期待美聯儲主席鮑威爾周五放鴿，隔晚美股續彈，港股兩日漲４６０點後，今早高開不

足百點後倒跌，Ａ股全日越跌越有，拖累恒指午後續弱，跌逾百點，最終收報１７５１１，跌

５８點或０﹒３３％，主板成交逾７４５億元。



＊銀行護盤乏力，滬綜指中止三連升＊



外圍造好，Ａ股卻在連升三日後重回下跌行情，人民幣轉弱，滬深股市三大指數盤中跌逾

１％，煤炭、財稅數字化、海思概念等領跌。尾盤有資金進場撐市，多隻滬深３００ＥＴＦ成交

放量。銀行股全日努力護盤，中、農、工、建四大行續創歷史新高，惟難挽大市頹勢，銀行板塊

全日升幅０﹒６％。

滬綜指收跌０﹒９３％，報２８６６﹒６６點，深成指軟挫１﹒２４％，創業板指軟

１﹒３４％。交投仍低，全日成交５５７８億元（人民幣．下同），按日減少２﹒２％。

南華期貨股指期貨分析師王夢穎稱，之前兩市成交額的明顯縮量可以判斷Ａ股進入摸底狀態

之中，市場情緒只有在行情反復中不斷確認底部位置才能最終迎來反轉。



＊騰訊持股５％，黑悟空獨美＊



備受期待的國產３Ａ遊戲大作《黑神話：悟空》今日正式上線，即刻攻佔社交媒體及投資市

場話題排行榜，Ａ股概念股逆市大升，爆款遊戲的背後原來都有騰訊（００７００）手筆？

據悉，《黑神話：悟空》開發商遊戲科學的創始人馮驥，原為騰訊遊戲《鬥戰神》製作人，

如今也是黑神話的製作人，公司聯合創始人楊奇也是原《鬥戰神》首席概念設計師，目前是黑神

話的美術總監。

內媒報道指，早在２０２１年３月騰訊就對遊戲科學進行了戰略投資，並在投資後獲得了遊

戲科學５％的股權。馮驥在騰訊參與投資的消息傳出後，在知乎上親自解畫，指騰訊方面表示，

由於《黑神話：悟空》是應用Ｅｐｉｃ的虛幻引擎製作，而騰訊在２０１２年即對虛幻引擎開發

商Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ進行了戰略投資，旗下作品與該企業有著較多合作，認為可給到《黑神

話：悟空》更多的支持，因此有意投資。騰訊並表示只給予支持，不會插手遊戲科學任何決策事

項。此次《黑神話：悟空》的上線平台之一就是騰訊ｓｔａｒｔ雲遊戲平台。

於是乎今日Ａ場概念股乘黑悟空筋斗雲向上之時，騰訊股價未受提振，全日跌約０﹒６％。



＊股價創新高之際，高盛籲沽工農交Ｈ股＊



國有大行近期在Ａ股市場屢創新高之際，投行高盛在內銀股第二季業績公布前發表報告，不

但調整了內銀股盈利預測，而下調了７家內銀Ｈ股目標價。

在Ａ股市場，截至今日收盤，工、農、建、中行的股價再創新高，其中，工行市值更超過

２﹒２６萬億元人民幣的中國移動，總市值達到２﹒２８萬億元人民幣，躍居Ａ股上市公司的市

值榜首。

在Ｈ股市場，高盛發表最新報告，將工行（０１３９８）目標價由３﹒９７元輕微調低至

３﹒９５元，維持「沽售」評級；農行（０１２８８）目標價由３﹒０７元微降至３﹒０５元，

維持「沽售」評級；交行（０３３２８）目標價由５﹒４３元降至５﹒２６元，維持「沽售」評

級。中行（０３９８８）目標價由３﹒７２元降至３﹒５６元，評級為「中性」；建行

（００９３９）目標價由６﹒３４元降至６﹒２３元，評級為「買入」。

高盛在報告中提到五個主題為別是：一）淨息差。高盛不認為第二季內銀淨息差得以趨穩，

反而預期存在下行壓力，主要是較低的資產收益率，以及較低的存款成本減省，從而減少淨息差

；二）認為內銀第二季於債券投資回報有可能見頂；三）新的內房貸款或增加，主要來自地方政

府及國企加快減低住房庫存；四）預期內銀對資產質素問題會更加審慎，隱含不良貸款比率已上

升，主要因為來自製造業的不良貸款上升，以及市場盈測下調：五）每股盈利增長或較預期疲弱

，派息比率或調低。不過高盛表示，不排除內銀會透過資本儲備，派發更多股息以維持每股派息

持平。

工行今日沒升跌，曾創４﹒７３元新高，農行亦曾創３﹒６７元新高，惟收市跌０﹒８％，

報３﹒６１元，交行收跌０﹒８％，報６﹒０６元，盤中創新高６﹒１７元後倒跌。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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