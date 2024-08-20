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AH股新聞

20/08/2024 08:36

《駐滬專電》上海徐匯書記鮑炳章受審，被訴致國資損失１﹒５６億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》落馬８個多月，上海徐匯區委原書記鮑炳
章受賄、濫用職權案一審昨日開庭。上海一中院在官方微信公眾號發布上述消息稱，鮑炳章當庭
認罪認罰。
　　檢方指控，２００４年至２０２４年，鮑炳章利用擔任中美上海施貴寶制藥董事長，徐匯副
區長、區長、區委書記，上海虹橋國際商務區管理委員會黨組書記等職務上的便利，實際或承諾
為他人及相關單位在企業經營、工程承攬、項目合作、房屋租賃、徵收等事項上提供幫助，非法
收受相關個人和單位給予的原始股預期收益、本外幣現金、購物卡、金條等財物，共計５４０１
萬元（人民幣．下同）。
　　其中，２０１６年下半年，鮑炳章在擔任徐匯區委書記兼徐匯濱江地區綜合開發建設管委會
主任、徵收補償整體工作領導小組組長時，受相關公司負責人的請託，違規將該公司列為土地收
儲補償主體，違反徐匯區「三重一大」事項決策規則，造成國有資產損失逾１﹒５６億元，並擅
自決定給予該公司額外補償費０﹒８億元。其間，鮑炳章收受該公司給予的錢款。檢方認為，鮑
炳章的行為應以受賄罪、濫用職權罪追究刑責，且數罪並罰。合議庭將在評議後依法對本案擇期
宣判。
　　公開資料顯示，鮑炳章現年６１歲，浙江寧波鄞縣人，１９８５年８月畢業於上海中醫學院
中藥專業，獲醫學學士學位；此後在上海醫藥系統２１年，曾任上海醫藥集團總裁辦公室主任、
抗生素事業部常務副總裁；中美上海施貴寶制藥黨委書記、董事長。２００６年１２月，鮑炳章
轉任徐匯區副區長，正式步入仕途；此後１５年間歷任徐匯代區長、區長、區委書記，２０２１
年８月轉崗上海虹橋商務區管委會任黨組書記、常務副主任。今年１月２５日，鮑炳章被官宣落
馬。
　　鮑炳章是徐匯濱江地區開發的主要牽頭人，力推徐匯濱江主辦世界人工智能大會。他多次對
外表示，要開發好徐匯濱江這塊「最寶貴的大衣料」、要把徐匯濱江做成「新外灘」，成為上海
城市新名片。

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