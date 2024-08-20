《駐滬專電》上海推動直播經濟發展，提升生物醫藥企業競爭力

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市長龔正昨日主持召開市政府常務會

議，推動直播經濟高質量發展；提升生物醫藥企業國際競爭力。

會議原則同意《上海市推動直播經濟高質量發展三年行動計劃（２０２４－２０２６年）》

並指出，要加快完善產業生態圈，加強主體培育，做強頭部直播平台。要著力提升經濟貢獻度，

既促進商品銷售，也提升服務消費，精准推送商旅文體資源，激發餐飲、文化、旅遊、體育等消

費潛能。要促進行業發展規範化，堅持正確價值導向，堅持包容審慎監管，建立健全容錯糾錯機

制。

會議原則同意《上海市提升生物醫藥企業國際競爭力行動方案（２０２４－２０２７年）》

並指出，要支持更多上海本土創新藥械產品走向全球，推動立體式出海，鼓勵組團出海、借船出

海和自主出海。要拓展多元化市場，既深耕歐美日成熟市場，也積極開拓新興市場，推動更多創

新藥械產品獲得外國監管部門認可。要強化全鏈條賦能，支持企業建立海外研發、臨床試驗等全

球創新網絡體系，培育國際化專業服務機構，加快融入全球監管標準互認及協作體系。

