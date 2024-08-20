《行業數據》中國７月黃金進口量減２４％，降至逾兩年來最低

《經濟通通訊社２０日專訊》外電報道指，隨著金價升至紀錄高點且內地經濟持續放緩，中

國消費者７月份黃金購買量繼續減少。海關周二公布數據顯示，繼６月份驟降５８％之後，７月

中國黃金進口量再減２４％至４４﹒６噸，為兩年多來最低。

報道指，中國市場對黃金的需求在１月達到頂峰，成為金價漲至每盎司２５００美元上方的

關鍵支柱。如今消費熱情減退，如果經濟放緩持續，金價進一步上升可能性降低。人行７月連續

第三個月未購買黃金，削弱了市場關鍵支撐之一。（ｒｙ）

