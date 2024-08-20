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AH股新聞

20/08/2024 15:08

《行業數據》中國７月黃金進口量減２４％，降至逾兩年來最低

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外電報道指，隨著金價升至紀錄高點且內地經濟持續放緩，中
國消費者７月份黃金購買量繼續減少。海關周二公布數據顯示，繼６月份驟降５８％之後，７月
中國黃金進口量再減２４％至４４﹒６噸，為兩年多來最低。
　　報道指，中國市場對黃金的需求在１月達到頂峰，成為金價漲至每盎司２５００美元上方的
關鍵支柱。如今消費熱情減退，如果經濟放緩持續，金價進一步上升可能性降低。人行７月連續
第三個月未購買黃金，削弱了市場關鍵支撐之一。（ｒｙ）

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