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AH股新聞

20/08/2024 11:42

【政策解讀】國務院核准５個核電項目超預期，關注高溫氣冷堆建設

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國務院總理李強８月１９日主持召開國務院常務會議，決定核
准江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。
　　據了解，這五個項目包括：中核集團所屬的江蘇徐圩一期工程，中國廣核集團所屬的山東招
遠一期工程、廣東陸豐一期工程、浙江三澳二期工程，以及國家電力投資集團所屬的廣西白龍核
電一期工程，合計１１台機組，創下歷年核准最高紀錄。其中，江蘇徐圩、山東招遠、廣西白龍
均為最新核准的核電廠址。
　　據悉，核電機組從核准到建成的周期一般為５６－６０個月，一台核電機組投資額約２００
億元人民幣。以此計算，１１台機組預計總投資超２２００億元人民幣。
　
＊中國核電獲批全球首個高溫氣冷堆＊
　
　　中信證券發表研報指出，年內核准預期基本落地。其中江蘇徐圩核能供熱廠一期工程擬建設
１台ＨＴＲ－ＰＭ６００Ｓ高溫氣冷堆機組及配套設施，是全球首台核准的四代氣冷堆機組。建
議關注核電設備（壓力容器、核電閥門、特種電機）、乏燃料循環、核電建設等細分環節的投資
機會。
　　中核集團旗下上市公司中國核電（滬：６０１９８５）公告，江蘇徐圩核能供熱發電廠一期
工程獲核准。徐圩一期工程將是全球首個將高溫氣冷堆與壓水堆耦合，創新採用「核反應堆－汽
輪發電機組－供熱系統」協同運行模式，以工業供熱為主、兼顧電力供應的核動力廠。該工程建
成投產後，年供應工業蒸汽３２５０萬噸，最大發電量超１１５億千萬時。
　　中國廣核集團旗下中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）亦公布，獲悉附屬公司
山東招遠核電的招遠１號及２號機組、附屬公司中廣核陸豐核電的陸豐１號及２號機組，及控股
股東委託其管理的中廣核蒼南第二核電的蒼南３號及４號機組已獲得國務院核准。（ｊｑ）

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