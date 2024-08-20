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AH股新聞

20/08/2024 15:30

《打擊貪腐》海南省海口市原副市長鞠磊嚴重違紀違法，被除黨籍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》海南省紀委監委對海口市委原常委、市政府原副市長鞠磊嚴重
違紀違法問題進行立案審查調查，鞠磊嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律
，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，決定給予鞠磊開除黨籍處分；按規定取消其享
受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並
移送。
　　經查，鞠磊喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八
項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費券，接受可能影響公正執行公務的宴請和打高爾夫球活
動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線
失守，安排他人支付應由本人支付的費用，違規經商辦企業；道德敗壞；私欲膨脹，利用手中權
力在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物；擅權妄為，濫用職權致使國家
利益遭受重大損失。　　
　　公開資料顯示，鞠磊生於１９６３年，山東榮成人，歷任海口國家高新技術產業開發區工委
書記、管委會副主任、管委會主任，海口國家高新技術產業開發區工委書記（副廳級）等職。今
年１月被公告受查，８月被公告開除黨籍。（ｊｑ）

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