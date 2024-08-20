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AH股新聞

20/08/2024 15:21

【提振內房】保利發９５億公司債補充１５項目資金，集團認購十億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》保利發展（滬：６０００４８）２０２４年上半年實現營業收
入１３９２億元（人民幣．下同），同比增長１﹒６６％；淨利潤７４﹒２億元，同比下降
３９％。公司公告，將向特定對象發行可轉換公司債，擬募資總額９５億元，用於北京、上海、
佛山、大連等城市的１５個房地產項目的開發建設及補充流動資金。
　　可轉債發行對象為包括保利集團在內的不超過３５名符合中國證監會及上交所規定條件的特
定對象。其中，保利集團擬以現金方式認購不超過１０億元。
　　中指研究院企業研究總監劉水認為，募集資金用於建設１５個房地產開發項目及補充流動資
金，這些項目絕大多數位於一二線核心城市，具備良好的市場前景與經濟效益，將推動主營業務
的進一步發展，有助於提升市場佔有率，鞏固公司的行業地位。
　　不過，劉水亦指出，募集資金到位後，其產生經濟效益需要一定的時間，預計公司基本每股
收益、稀釋每股收益及淨資產收益率等指標在短期將可能出現一定程度的下降，即期回報將會出
現一定程度攤薄，股價面臨壓力。而如果債券持有人完成轉股，公司的淨資產將有所增加，資產
負債率將有所下降，公司的資本實力將進一步提升，償債風險也隨之降低。（ｃｔ）

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