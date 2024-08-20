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AH股新聞

20/08/2024 16:17

《中國要聞》支付寶小微商戶支付費９折、收錢碼免費提現再延一年

　　《經濟通通訊社２０日專訊》支付寶宣布，繼續落實降費讓利政策，小微商戶支付費９折、
收錢碼免費提現再延一年，延至２０２５年９月３０日。
　　支付寶指，最近三年以來，通過各項舉措，支付寶已整體為商家降費超過２１０億元人民幣
，惠及各類商戶及小微經營者超過５４００萬戶，有效地服務了實體經濟，取得了良好的經濟效
益和社會效益。（ｃｔ）

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