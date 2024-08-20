《Ａ股行情》外圍造好滬綜指高開０﹒０６％，人行維持ＬＰＲ不變

《經濟通通訊社２０日專訊》隔夜美股續升，標普５００指數連漲八日累升近８％，升幅為

２００３年３月以來最佳，也是今年來最長連漲周期，市場關注美聯儲主席鮑威爾本周五在傑克

遜霍爾年會的講話，會否證實市場降息押註。Ａ股連續三日收高後，滬綜指今早小幅高開

０﹒０６％，報２８９５﹒５５點，深成指高開０﹒０８％，創業板指高開０﹒０６％，通信設

備、電器、核電股造好。

官媒續唱好，《中國證券報》發表題為《Ａ股估值處於低位，積極信號連續顯現》的文章稱

，當前市場估值處於低位，預計未來下行空間有限。隨著風險偏好進入從過度悲觀的狀態緩慢爬

升、修復的窗口，新一輪上行通道打開的機會仍然存在。

華輝創富投資總經理袁華明表示，政府持續釋放利好政策，下半年經濟企穩向好的機會大。

其次，央行正在引導利率下行，對經濟發展有利，對市場還有底部支撐。第三，主要經濟體正在

降息，外部需求有改善空間。最後，Ａ股調整的時間和空間充分，下行壓力比較小。

另外，８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價出爐，１年期ＬＰＲ為３﹒３５％，上月為

３﹒３５％；５年期以上ＬＰＲ為３﹒８５％，上月為３﹒８５％。兩者均維持不變。

人民銀行今日進行１４９１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３８５７億元

逆回購到期，即今日淨回籠２３６６億元。（ｒｙ）

