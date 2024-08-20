《Ａ股行情》銀行獨力難支，滬綜指半日挫近１％，煤炭、海思領跌

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期、五

年期以上ＬＰＲ均一如預期維持不變。滬深股市今早小幅高開，其後迅速下跌，深成指盤中挫逾

１％，除鈦金屬、銀行、鋰礦錄升外，多數板塊下挫，煤炭、華為海思跌幅居前。近早盤收市時

滬綜指、創業板指均跌超１％，最終滬指半日挫０﹒９８％，報２８６５﹒１８點，深成指跌

１﹒１４％，創業板指跌１％。

兩市成交額亦淡，錄得３５２２億元（人民幣．下同），較上日（１９日）同時段成交少

５﹒８％。

行業板塊來看，銀行股延續昨日強勢，半日升０﹒６％。工商銀行（滬：６０１３９８）盤

中股價再創新高，早盤收漲１﹒６％，寧波銀行（深：００２１４２）升２﹒７％，江蘇銀行

（滬：６００９１９）升１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒２％。下跌方面，煤

炭指數挫２﹒９％最多，平煤股份（滬：６０１６６６）跌７﹒６％，甘肅能化

（深：０００５５２）跌６﹒２％，兗礦能源（滬：６００１８８）、晉控煤業

（滬：６０１００１）均跌約６％。

華為海思概念連漲五個交易日，今日現回吐。其中，連升三日的匯中股份

（深：３００３７１）早盤收跌１４﹒５％，該公司昨發股票異動公告，稱旗下部分產品使用華

為海思芯片，但不直接採購華為及華為海思的產品，而是採購包含華為海思芯片產品的組合元器

件。另世紀鼎利（深：３０００５０）挫近一成，天邑股份（深：３００５０４）跌超８％。

（ｒｙ）

