《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒９％，遊戲股逆轉抽升、銀行股護盤

《經濟通通訊社２０日專訊》美股八連漲，Ａ股卻在連續收升三個交易日後重回頹勢。滬深

股市今日高開低走，午後三大指數擴至逾１％，煤炭、財稅數字化、海思概念等領跌，銀行股全

日努力護盤，遊戲股則在《黑神話：悟空》火熱上線後上演「逆轉勝」行情。

尾盤有資金進場撐市，多隻滬深３００ＥＴＦ成交放量。中、農、工、建四大行續創歷史新

高，銀行板塊升幅錄０﹒６％。滬綜指全日跌幅收窄至０﹒９３％，報２８６６﹒６６點，深成

指軟挫１﹒２４％，創業板指軟１﹒３４％。交投仍低，全日成交５５７８億元（人民幣．下同

），按日減少２﹒２％。

南華期貨股指期貨分析師王夢穎稱，之前兩市成交額的明顯縮量可以判斷Ａ股進入摸底狀態

之中，而底部的摸索通常伴隨著市場情緒的搖擺，市場情緒只有在行情反復中不斷確認底部位置

才能最終迎來行情的反轉。她並表示，今天是Ａ股連續反彈以來的第一次明顯下跌，量能顯得尤

為重要，如果成交額進一步萎縮，那將進一步證明Ａ股的底部漸近。



＊黑神話悟空火熱上線，遊戲傳媒股逆轉＊



今日早盤遊戲股隨大市下調，隨著國產３Ａ遊戲《黑神話：悟空》１０點正式發售，市場熱

度炒起，黑神話話題迅速佔領抖音、快手、小紅書等社交媒體熱搜榜榜首。抖音遊戲直播榜前十

名多數在玩該遊戲，嗶哩嗶哩（Ｂ站）更開闢黑神話直播專區。據悉，一早湧入的玩家一度令

Ｓｔｅａｍ服務器崩潰。

另外，Ｓｔｅａｍ數據顯示，《黑神話：悟空》在８月６日至８月１３日的一周內，已登頂

該平台中國區銷量第一；從開始預購到７月１３日，該遊戲銷售額近４億元人民幣。市場料《黑

神話：悟空》或已回本。

超強熱度下，遊戲、傳媒板塊午後逆轉向上，中信出版（深：３００７８８）宣布將參與發

行黑神話悟空設定集，公司股價漲停收市，浙版傳媒（滬：６０１９２１）升１０％漲停，華誼

兄弟 （深：３０００２７）收升１９％，順網科技（深：３００１１３）漲７％，迅游科技

（深：３００４６７）漲５﹒５％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３３２﹒７０ －０﹒７２

上證綜合指數 ２８６６﹒６６ －０﹒９３ ２３７３﹒０８

上證Ａ股指數 ３００４﹒５８ －０﹒９３

深證成份指數 ８２５２﹒８７ －１﹒２４ ３２０４﹒７５

深圳創業板指數 １５６７﹒９７ －１﹒３４

上證Ｂ股指數 ２３１﹒６１ －１﹒４８ １﹒１４

深證Ｂ股指數 １０８８﹒２９ －１﹒５４ ０﹒９４

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