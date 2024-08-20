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AH股新聞

20/08/2024 10:25

《Ａ股焦點》國務院核准五核電項目超預期，惟中廣核Ａ股反跌１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地核電建設提速，國務院總理李強主持召開國務院常務會議
，決定核准江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。據悉，此次核准的五個核電項目共涉及１１台核
電機組，數量創歷史新高，總投資超過２０００億元人民幣。
　　五個核電項目分別為：中核集團所屬的江蘇徐圩一期工程，中國廣核集團所屬的山東招遠一
期工程、廣東陸豐一期工程、浙江三澳二期工程，以及國家電投集團所屬的廣西白龍核電一期工
程，共計１１台新核電機組。
　　市場指此次核電項目核准超預期，不過，中國核電（滬：６０１９８５）公告旗下江蘇徐圩
核能供熱發電廠一期工程予以覈准，惟價跌約１％。中廣核電力（０１８１６）　
（深：００３８１６）旗下多個機組獲核准，中廣核Ａ股仍跌逾１％，Ｈ股更挫逾３％。
　　其他核電核能股升跌互現，杭州高新（深：３００４７８）漲１４﹒４％，南風股份
（深：３００００４）、蘭石重裝（滬：６０３１６９）升超８％，科新機電
（深：３０００９２）升５﹒２％，寶鈦股份（滬：６００４５６）升３﹒４％；中核科技
（深：０００７７７）跌６﹒８％，江蘇神通（深：００２４３８）跌６﹒４％。（ｒｙ）

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