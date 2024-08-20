【車企血戰】廣匯汽車被爆提車難，傳因資金鏈斷裂抵押新車合格證

《經濟通通訊社２０日專訊》內地最大汽車經銷商廣匯汽車（滬：６００２９７）據報「爆

雷」，據《藍鯨新聞》報道，江蘇、山東、廣東、遼寧、安徽等多地的廣匯旗下４Ｓ店（特許汽

車經銷店）自７月起出現「提車難」情況，涉及奔馳（港稱「平治」）、寶馬、沃爾沃（港稱「

富豪」）、捷豹路虎（港稱「積架路華」）等多個品牌。報道引述受影響車主指，相關４Ｓ店對

此事的回應大多為「財務處理銀行問題」、「資金困難」等，但實際原因主要是車輛的新車合格

證被拿了去抵押。

報道指，其中一家廣匯旗下４Ｓ店徐州銘之寶汽車，就有４０多輛寶馬無法提走。有車主從

該４Ｓ店得知，該店因有超過２０００萬元（人民幣．下同）資金缺口，將４０多輛車的新車合

格證都抵押給了寶馬金融，且沒有足夠資金贖回，導致車輛即使已經抵達４Ｓ店也無法讓車主提

走。

報道指出，新車合格證相當於汽車的「身份證」，沒有合格證的車輛則無法落戶、上牌，但

這張「身份證」也不具備財產屬性，無法作為質權標的，因此４Ｓ店為緩解資金壓力而將其作為

貸款擔保來抵押的做法並不合規。報道並提到，經車主集體上門維權，該４Ｓ店才用合格證複印

件辦理了臨時牌照，讓車主開走車輛，惟臨時牌照有限期，若無法取得合格證原件，車輛也無法

正常上路。



＊多地４Ｓ店員工被欠薪，車企價格戰影響半年料最少蝕６億＊



報道並指，不止車主，廣匯的員工也受影響，安徽、浙江、四川、遼寧、江西等多地廣匯旗

下的４Ｓ店均有拖欠工資或者工資「打折」情況，其中安徽某４Ｓ店有員工指，６月的工資還未

發放，８月的社保未交，部分員工則連５月的工資也未收到，甚至有員工去年為店內墊款

２０００元並完成了報銷流程，至今仍得不到回款。部分欠薪４Ｓ店更瀕臨閉店，其中江西一家

４Ｓ店已遭車廠停止合作，無法從車廠拿車，而店內新車也被公司以各種名義調走，銷售人員無

車可賣，每月只能領取１０００多元的底薪。有員工抱怨稱，「現在門店也不閉店，就是和員工

耗著讓你自動離職」。

廣匯汽車全稱為「廣匯汽車服務集團股份公司」，於１９９９年成立，２０１５年１１月在

上交所上市，公司實際控制人是曾被稱為「新疆首富」的孫廣信。廣匯汽車早年主要代理豐田、

本田、通用等主流中高端汽車品牌，２０１６年起進軍豪華及超豪華車市場，曾是寶馬在中國最

大經銷商之一，巔峰時期市值超過１０００億元。不過，近年新能源汽車逐漸成主流，合資汽車

銷量大幅萎縮，加上中國汽車市場供需失衡，車企之間以價換量競爭激烈，保時捷、奔馳、寶馬

、奧迪等傳統豪華車品牌也大幅降價，經銷商利潤空間被進一步壓縮，廣匯汽車曾經引以為傲的

豪車盈利優勢逐漸被瓦解。

廣匯汽車２０２４年一季度財報顯示，廣匯汽車總負債６９２﹒５４億元，帳上貨幣資金

８３﹒３６億元；其７月１３日公布的２０２４年半年度業績預告，預計虧損５﹒８３億元－

６﹒９９億元。廣匯汽車股價於２０２４年６月２０日至７月１７日期間連續２０個交易日收盤

價均低於１元，觸及終止上市條件，７月１８日起停牌，市值僅剩不足６５億元。

截至２０２３年１２月３１日，廣匯汽車在全國２８個省區市經銷５０多個乘用車品牌，運

營７３５家營業網點（其中４Ｓ店６９５家）。報道指出，廣匯汽車２０２３年已關閉了５０家

４Ｓ店，有知情人士透露，未來廣匯閉店數量或達到３００家。（ｓｌ）

