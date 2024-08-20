【人行操作】機構料年底前降準降息，ＬＰＲ將同步下調

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行最新公布的８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預

期持穩，一年期、五年期以上ＬＰＲ分別為３﹒３５％、３﹒８５％。市場關注後續人行將以何

種形式支持經濟成長。

《彭博》引述彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒表示，中國下一次的降息窗口可

能會在美聯儲首次降息後的第四季度出現，並且存款準備金率或在下一次降息之前下調，用於償

還部分到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）資金。他並表示，在進一步降息前，人行可能希望進一步

提高債市殖利率，目前人行對１０年期國債殖利率的「心理底線」至少在２﹒２％或以上。

東亞銀行首席投資策略師李振豪則表示，後續考慮到穩定人民幣匯率，人行將跟隨美聯儲降

息的節奏進一步實施貨幣寬鬆。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔預計，中國約在未來２至３個月內將再次降息，並同步下調

ＬＰＲ。

ＬＰＲ此前主要在ＭＬＦ操作利率上加點形成，但人行在７月ＭＬＦ常規的月中操作時維持

利率不變，並在７月下旬下調７天期逆回購操作利率以及ＬＰＲ，以顯示逆回購操作利率作為政

策利率的地位上升。ＭＬＦ在政策利率中的角色則逐步淡化，本月ＭＬＦ操作已延期至２６日。

人行在二季度貨幣政策報告中表示，ＬＰＲ報價轉向更多參考人行短期政策利率，由短及長

的利率傳導關係在逐步理順。（ｓｌ）

