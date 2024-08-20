【ＦＯＣＵＳ】北京嚴打跨境賭博洗錢，慎防資本外流變「外逃」

【ＦＯＣＵＳ】繼滬深港通周一（１９日）起不再提供北向資金每日淨流向後，兩高（最高

法、最高檢）最新明確，「虛擬資產」交易為洗錢方式之一，中央政法委旗下《法治日報》亦刊

文稱，全鏈條打擊治理跨境賭博犯罪。看似風馬牛不相及，但冥冥中都指向，面對人民幣陷入８

年來最高水平的資本外流，穩定預期及高壓打擊跨境金融犯罪，慎防「外流」惡化為「外逃」。



＊涉人幣預期及金融安全＊



離岸博彩、加密欺詐，乃至境外洗錢、綁架，背後千絲萬縷，更分分鐘牽涉金融安全。經歷

２０１５年意外驚天一貶，２０１７年貿易戰下走貶，今次這輪由美國激進加息觸發的人幣貶值

，若以官方外匯儲備規模和中資銀行結匯收支衡量，資本外流仍屬可控。

不過，前有特朗普關稅大棒威脅未去，後有國內經濟新舊動能轉換陣痛未消，除了外商投資

、外資買股的資金流暫難樂觀，折射民間對匯率預期的「螞蟻搬家」式資金騰挪亦值警惕，更遑

論越過監管紅線的跨境金融犯罪。

上月底發布６宗跨國賭博典型案例的最高法，昨日再聯合最高檢舉行發布會，將通過「虛擬

資產」交易、金融資產兌換，列為洗錢方式之一。中央政法委旗下媒體最新文章續稱，全鏈條、

系統化處理跨境賭博犯罪。



＊菲國老撾清理境外操盤＊



何解目標直指虛擬資產和跨境賭博？原因是境外產業鏈。盡管中國法律明確禁止賭博及虛擬

資產交易，但在緬甸、菲律賓、柬埔寨、老撾等東南亞國家，以「境外操盤、境內收錢」方式經

營的中介人生意，集團化、專業化程度早已嘆為觀止。以位於老撾跟緬甸、泰國接壤邊境地區的

金三角經濟特區（ＧＴＳＥＺ）為例，燈火通明的現代都會外表下，是雲集電騙呼叫、加密詐騙

、離岸賭博的黑暗之城。

這些法治「飛地」更因牽涉洗錢、販毒、綁架而臭名昭著。此從６月中國籍醫療器械公司高

層在菲律賓遭綁架撕票，以及新加坡最大宗洗錢案持續發酵，分別牽涉虛幣贖金、網絡賭博即可

見一斑。

就在近期，菲律賓下令全面禁止離岸博彩，並勒令從事相關工作的外國人６０天內離境，以

及老撾政府下令ＧＴＳＥＺ所有詐騙中心在８月底前關閉。前者獲得中方罕有的讚揚，後者或受

到中方的敦促。

不過，北京打擊跨境金融犯罪，控制資本外流的努力仍挑戰重重，尤其是中國被指是加密貨

幣最重要的?藏玩家，以及國人境外遊熱點泰國，賭場合法化已箭在弦上。

