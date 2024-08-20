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AH股新聞

20/08/2024 15:56

《打擊貪腐》湖南前副省長戴道晉涉受賄等罪，最高檢依法逮捕

　　《經濟通通訊社２０日專訊》最高人民檢察院通報，湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道
晉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前
，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對戴道晉作出逮捕決定。該案正在進一
步辦理中。
　　６７歲的戴道晉長期在湖南工作，曾任湖南省委組織部辦公室主任，湖南省資興市委書記，
郴州市副書記、書記、副市長、市長，湖南省人民政府副秘書長、秘書長、辦公廳主任、副省長
，湖南省政協副主席等職，至２０２１年１月退休。
　
＊中紀委斥戴道晉「惡化地方政治生態」＊
　
　　今年１月２６日，戴道晉在退休３年後被通報受查；同年７月，中紀委國家監委通報審查調
查結果並開除其黨籍、取消其享受的待遇，指戴道晉落實黨中央決策部署不堅決，打折扣、搞變
通，棄守管黨治黨政治責任，惡化地方政治生態，對抗組織審查；弄虛作假，大搞數字政績；縱
容、默許親屬利用其職權謀取私利，利用職權為親屬在生產經營中謀取利益，違規收受禮金，違
規擁有非上市公司股份；對家人失管失教，搞「家族式腐敗」；大搞權錢交易，利用職務便利為
他人在企業經營、項目承攬、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物等。
　
＊前後３任郴州市委書記皆落馬＊
　
　　有內媒指出，戴道晉是近廿多年來第四名曾任郴州市委書記的落馬官員，當中包括戴道晉
２００４年出任郴州市委副書記時的「拍檔」李大倫，以及後來接替戴道晉出任郴州市委書記的
向力力和接替向力力的易鵬飛。其中李大倫涉及的郴州腐敗窩案轟動一時，最終李大倫被判死緩
（２０１１年減刑至有期徒刑２５年），同案原郴州市紀委書記曾錦春被槍決；向力力被判囚
１５年，易鵬飛被判囚終身。郴州腐敗窩案事發後兩年的２００８年，戴道晉接任郴州市委書記
。雖然戴道晉當年未被查出同流合污，但最終還是難逃法網。（ｓｌ）

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