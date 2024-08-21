《駐京專電》世界機器人大會開幕，北京將建智能機器人創新中心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》世界機器人大會今天在北京亦莊開幕。北

京市副市長靳偉在大會上表示，北京將堅持產品創新和場景示範的雙輪驅動，產業協同和生態優

化的共同聯動，全力打造全球的機器人產業高地。北京將建設具身智能機器人創新中心，用好「

天工」和「開悟」兩個開源平台和具身智能數據體，組建機器人共享加工中心，推動精密零部件

加工中心、概念驗證和中試測試平台，盡快投入運營，支撐初創企業技術和產品的快速迭代。

此外，北京將不斷加大應用場景的開放力度，全面實施百項機器人新品工程和百種應用場景

示範工程，率先探索醫療、養老、園林、農業、應急等領域的「機器人 ＋」應用示範模式，形

成一批標誌性場景、標誌性服務、標誌性業態，帶動機器人產業躍升發展。



＊北京人形機器人創新中心有限公司成立＊



北京人形機器人創新中心有限公司本周四在北京經開區機器人創新產業園正式註冊，這標誌

著國內首家省級人形機器人創新中心成立。

該公司由機器人整機、核心零部件、大模型等企業共同組建，將打造全球首個通用人形機器

人「硬件母平台」、首個大模型 ＋ 開源運控系統「軟件母平台」，並開展通用人形機器人本

體原型、人形機器人通用大模型、運控系統、工具鏈、開源ＯＳ及開發者社區等５項重點任務攻

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