【政策解讀】官媒：斬斷ＩＰＯ結果導向利益鏈，投行收費將迎大考

《經濟通通訊社２１日專訊》近日，由司法部會同財政部、中證監起草的《國務院關於規範

中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）》提出，券商、會計事務所、律所

等中介機構收費不得與ＩＰＯ結果掛鈎，券商保薦業務不得以上市結果作為收費條件。

這意味著，依附在ＩＰＯ財富效應上的「利益共同體」有望被打破，中介機構將回歸「看門

人」本源，共同推動企業上市回歸應有之義。

《上海證券報》引述業內人士指，目前在ＩＰＯ項目中，投行收費通常包括前期、後期兩部

分。前期收費非常低，後期部分才是收費的大頭，通常與企業上市成功與否掛勾。此外，上市前

夕，部分投行還會和企業重新簽訂補充協議，代替前期的協議，通過臨時加價的方式獲取上市獎

勵。

從三部門的《徵求意見稿》中可以看到當前顯而易見的趨勢是，券商投行原有的收費模式將

迎重大考驗，疊加ＩＰＯ階段性收緊的影響，投行需要在收入承壓的環境下探尋更公正、更合理

的收費方式。更深層次的變化是，從收費環節出發進行改革，讓中介機構回歸自身提供服務的本

位，從而提高資本市場效率，確保真正有競爭力的企業上市。（ｌｃ）

