《中國要聞》審計披露多省教育經費被擠佔、挪用，不乏數億元項目

《經濟通通訊社２１日專訊》近期內地各省陸續公布「２０２３年度省級預算執行和其他財

政收支的審計工作報告」，其中披露了多省教育經費被截留挪用、違規用於平衡預算、虛報套取

營養膳食補助資金、套取科研經費等問題。

例如，雲南審計發展有２１個縣截留、挪用教育經費１１﹒４９億元（人民幣．下同）。其

中，２個縣挪用教育經費４﹒４７億元，導致５６所學校生均經費保障不到位、１７個建設項目

未能按時開工、３０８所普惠性幼兒園未獲補助、１１﹒５０萬人次學生未及時領到資助金。

海南省審計發現，２個部門下達１８個市縣的３項教育專項資金１６﹒８９億元，因監管不

到位，１０個市縣當年未支出和未分配資金１﹒９３億元，未按規定結轉至２０２４年使用，而

是被用於平衡預算。

此外，湖南省審計發現５個縣通過虛報就餐天數套取營養膳食補助資金１７１４﹒７８萬元

；４個縣７所學校通過虛列食材採購等方式，套取學生伙食費等６１４﹒６９萬元，用於發放教

職工福利。

還有部分省審計發現在高校相關經費管理使用存在學生資助不到位、套取科研經費、基本辦

學條件不達標等問題。

浙江省就審計發現部分４所高校通過虛開材料發票、虛構勞務費等方式，套取或超範圍列支

科研、人才等經費，涉及金額３９３萬元。（ｌｃ）

