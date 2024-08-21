  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2024 14:56

《中國要聞》審計披露多省教育經費被擠佔、挪用，不乏數億元項目

　　《經濟通通訊社２１日專訊》近期內地各省陸續公布「２０２３年度省級預算執行和其他財
政收支的審計工作報告」，其中披露了多省教育經費被截留挪用、違規用於平衡預算、虛報套取
營養膳食補助資金、套取科研經費等問題。
　　例如，雲南審計發展有２１個縣截留、挪用教育經費１１﹒４９億元（人民幣．下同）。其
中，２個縣挪用教育經費４﹒４７億元，導致５６所學校生均經費保障不到位、１７個建設項目
未能按時開工、３０８所普惠性幼兒園未獲補助、１１﹒５０萬人次學生未及時領到資助金。
　　海南省審計發現，２個部門下達１８個市縣的３項教育專項資金１６﹒８９億元，因監管不
到位，１０個市縣當年未支出和未分配資金１﹒９３億元，未按規定結轉至２０２４年使用，而
是被用於平衡預算。
　　此外，湖南省審計發現５個縣通過虛報就餐天數套取營養膳食補助資金１７１４﹒７８萬元
；４個縣７所學校通過虛列食材採購等方式，套取學生伙食費等６１４﹒６９萬元，用於發放教
職工福利。
　　還有部分省審計發現在高校相關經費管理使用存在學生資助不到位、套取科研經費、基本辦
學條件不達標等問題。
　　浙江省就審計發現部分４所高校通過虛開材料發票、虛構勞務費等方式，套取或超範圍列支
科研、人才等經費，涉及金額３９３萬元。（ｌｃ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/08/2024 15:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

其他AH股新聞
More

21/08/2024 15:09  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒１％，深證Ｂ收跌０﹒４％

21/08/2024 15:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

21/08/2024 15:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏軍亡命草原，普京欲罷不能

21/08/2024 11:55

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金