《中國要聞》審計揭就業補助資金濫用：應發未發，不該發的騙領

《經濟通通訊社２１日專訊》近期內地各省陸續公布「２０２３年度省級預算執行和其他財

政收支的審計工作報告」，當中披露各地就業補助資金審核、管理不規範、穩就業相關政策落實

不到位等情況，以及由此導致的數億資金流失、錯配。

例如，雲南審計發現，１４個縣拖欠就業困難人員靈活就業社會保險補貼２９２１﹒９６萬

元（人民幣．下同），４個市人社部門違規向２５家企業多發放穩崗返還補貼１１４﹒５９萬元

；３個市的５家培訓機構通過編造虛假培訓項目等方式騙取套取職業培訓補貼２２８﹒４８萬元

。

山西審計發現，省本級和晉城、堯都等４０個市縣向不符合條件的單位和個人違規發放就業

補助資金、失業保險金及相關待遇１２１２﹒５１萬元；晉城、鹽湖等６個市縣向不符合條件的

企業或個人發放創業擔保貸款２５１５萬元；５５家企業、機構通過虛報考試人數或培訓天數等

方式，套取職業技能提升培訓補貼等專項資金６６９﹒６２萬元。

審計署此前於６月２８日公布了《國務院關於２０２３年度中央預算執行和其他財政收支的

審計工作報告》，其中披露，發現９省份對１０﹒９萬人應發未發社會保險補貼等，２４省

３８６家單位通過虛構勞動關係等騙取套取各類補貼１﹒３億元。（ｌｃ）

