《神州頭條》財經報章頭版摘要：Ａ股現「中期分紅潮」

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平接見第３３屆奧運會中國體育代表團

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國家主席習近平２０日下午在人民大會堂接見第３３屆夏季奧林匹克運動會中國體育代表團全體

成員。他強調，在巴黎奧運會上，你們團結一心、頑強拼搏，奮勇爭先、不負使命，取得我國參

加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，實現了比賽成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了

榮譽。



基建投資持續發揮「穩定器」作用

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當前，多地重點工程建設刷新「進度條」。同時，超長期特別國債、地方債等多路資金陸續到位

，持續為項目建設提供有力保障。專家認，資金項目「雙向奔赴」之下，基建投資有望呈現較快

增長態勢，更好發揮經濟運行「穩定器」的作用。



新一期ＬＰＲ「按兵不動」

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人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，２０２４年８月２０日貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）為：１年期ＬＰＲ為３﹒３５％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒８５％，均與上期相同。





《上海證券報》



習近平接見第３３屆奧運會中國體育代表團

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國家主席習近平２０日下午在人民大會堂接見第３３屆夏季奧林匹克運動會中國體育代表團全體

成員。他強調，在巴黎奧運會上，你們團結一心、頑強拼搏，奮勇爭先、不負使命，取得我國參

加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，實現了比賽成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了

榮譽。



Ａ股現「中期分紅潮」

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隨著半年報披露漸入高峰，上市公司中期分紅掀起高潮。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至８月２０日晚

６點，擬進行２０２４年中期分紅的Ａ股上市公司達到２７６家（含已實施公司，下同），超過

了去年中期分紅的１９４家，分紅家數創出歷史新高。



斬斷ＩＰＯ結果導向中介利益鏈

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ＩＰＯ「上市獎勵費」被亮紅燈、中介機構收費不得與ＩＰＯ結果掛鈎；三部門聯合發文規範之

下，依附在ＩＰＯ財富效應上的「利益共同體」有望被打破，中介機構將回歸「看門人」本源，

共同推動企業上市回歸應有之義。





《證券時報》



習近平接見第３３屆奧運會中國體育代表團

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國家主席習近平２０日下午在人民大會堂接見第３３屆夏季奧林匹克運動會中國體育代表團全體

成員。他強調，在巴黎奧運會上，你們團結一心、頑強拼搏，奮勇爭先、不負使命，取得我國參

加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，實現了比賽成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了

榮譽。



６８家半導體企業公布上半年業績，過半增逾五成

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證券時報統計，截至昨日，以半導體（中信）為樣本的１５７家Ａ股產業鏈公司中，已公布上半

年業績快報、業績預告和半年報的公司共有６８家，其中業績實現正增長的企業有５５家，占比

８０﹒８８％；同比增長超過１００％的企業有２９家，同比增長超過５０％的企業有４０家。



轉向參考短期政策利率，８月ＬＰＲ維持不變

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人行２０日授權全國銀行間同業拆借中心公布的新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）顯示，１年

期ＬＰＲ為３﹒３５％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒８５％，與上期報價持平，再次表明ＬＰＲ報

價轉向更多參考央行短期政策利率。（ｌｃ）

