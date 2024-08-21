《神州經脈》歐盟微調反補貼稅，滬指兩連跌，銀行不良率回落

《神州經脈》杰克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會即將開幕，投資者轉

謹慎，美股周二小幅下跌，滬深股市今早（２１日）小幅低開，深成指半日收市時翻紅，惟午後

亦掉頭向下。滬綜指全日收跌０﹒３５％，兩連跌，報２８５６﹒５８點，深成指亦軟

０﹒２８％，創業板指跌０﹒６％。

交投更凍，兩市全日成交額５０９５億元（人民幣．下同），按日縮４８３億元或８﹒６％

。板塊表現來看，固態電池、華為海思概念領漲，遊戲、農業股跌幅居前。

美元偏弱為市場恢復彈性創造良好的外部環境。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高

開高走，收報７﹒１３３９，較上個交易日４時３０分收盤價升８０點子，創今年１月２日以來

逾七個半月新高，全日在７﹒１２５５至７﹒１３８５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１３０７，較上個交易日升１８點子，三連升，創７月２６日以來近一個月新高，與市場預

測偏離再進一步收窄至５點以內，上個交易日報７﹒１３２５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 歐盟委員會在當地時間周二（２０日）預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，比

亞迪、吉利和上汽集團將被加徵的關稅稅率，分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下調

至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％；１７家與歐盟調查合作的公司稅率則從２０﹒８％提高到

２１﹒３％；其他所有非合作公司稅率從３７﹒６％降至３６﹒３％。同時，特斯拉享受９％單

獨特殊反補貼稅率。上汽集團回應稱，公司將視事態發展，採取進一步法律措施，積極維護自身

權益。上汽並指，受歐美海外施壓等因素影響，今年上汽整體銷量出現短期波動，將全力回補，

力爭實現銷量逐月環比連增。



２﹒ 中國商務部網站今日發布公告，即日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調

查。相關乳製品具體包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化

），藍紋乳酪和婁地青霉生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他

甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過１０％）。



３﹒ 國產３Ａ單機遊戲大作《黑神話：悟空》掀起的熱潮持續，因遊戲畫面在內地有３６個取

景地，其中２７個來自山西，包括小西天、玉皇廟、鐵佛寺等，山西文旅即將迎來「潑天富貴」

。攜程方面指，８月２０日《黑神話：悟空》上線當日，山西省搜索熱度環比前一日增長超過

１０％，大同、朔州等城市搜索熱度均環比增長２成，而今年暑假小西天門票訂單量同比增長

２３６％。飛豬數據也顯示，遊戲上線當天，山西旅遊熱度環比上月翻倍。去哪兒截至今日上午

９時２２分的山西太原搜索指數環比上一周增長１０％；８月山西的搜索量較７月環比增長

１﹒２倍。



４﹒ 金融監管總局統計與風險監測司司長廖媛媛在國新辦新聞發布會上介紹，商業銀行已審批

房地產「白名單」項目５３９２個，審批通過融資金額近１﹒４萬億元。截至目前，房地產開發

貸款餘額較年初增長４０００多億元，經營性物業貸款餘額同比增長１９％，併購貸款餘額同比

增長２１％；今年首７月，商業銀行新發放個人住房貸款３﹒１萬億元。廖媛媛提到，民營銀行

淨利潤增速出現負增長，有幾家民營銀行上半年淨利潤同比有所下降，主要是這些銀行明顯加大

了撥備計提力度，直接影響了當期利潤。另外，金監總局副局長肖遠企表示，今年以來，信用風

險總體可控，７月末，銀行業不良貸款率為１﹒６１％，比去年同期低０﹒０８個百分點。



５﹒ 金監總局副局長肖遠企在國新辦新聞發布會上強調，要重點對主要股東的行為加強監管，

嚴防大股東操縱、凌駕於中小金融機構之上；中小金融機構要聚焦主責主業，不盲目求大求全，

不盲目追求過快的速度、過大的規模、過於複雜的業務。另外，金監總局財產保險監管司司長尹

江鰲稱，引導行業適時下調人身保險產品預定利率，建立預定利率與市場利率掛鈎及動態調整機

制。研究以金融資產投資公司為平台，擴大股權投資試點範圍。研究提高保險資金投資創業投資

基金比例。



６﹒ 世界機器人大會今天在北京亦莊開幕。北京市副市長靳偉在大會上表示，北京將建設具身

智能機器人創新中心，用好「天工」和「開悟」兩個開源平台和具身智能數據體，組建機器人共

享加工中心。本屆大會將舉行持續３天的主論壇及２５場專題論壇，而歷屆機器人大會最受參觀

者歡迎的機器人博覽會也將同期舉辦，１６９家企業將展出６００餘件創新產品。中國電子學會

副秘書長梁靚稱，今年是人形機器人亮相最多的一屆，共有２７家人形機器人整機企業亮相機器

人產品，同時還有３０餘家人形機器人產業鏈上下游的企業亮相。



７﹒ 跨境理財通２﹒０自２月生效，獲開綠燈的「券商系」似終於有所動作。《路透》引述知

情人士稱，包括中信證券、中金、華泰證券、廣發證券、招商證券、平安證券、國泰君安證券、

國信證券、國投證券和中泰證券１０家券商將納入。



８﹒ 據ＣＮＢＣ報道，希音（ＳＨＥＩＮ）以侵犯版權為由，起訴拼多多旗下海外電商平台

Ｔｅｍｕ，指控Ｔｅｍｕ竊取了其設計，並「通過假冒、侵犯知識產權和欺詐建立了一個帝國」

。報道指，訴訟於周一（１９日）在華盛頓特區的聯邦法院提起。與此同時，希音面臨著來自各

個品牌和獨立藝術家的類似指控，包括Ｌｅｖｉ＇ｓ和Ｈ＆Ｍ。而希音和Ｔｅｍｕ為了爭奪市場

份額，已就一系列問題將對方告上法庭。去年，Ｔｅｍｕ因版權問題起訴希音，並指控希音「黑

手黨式地恐嚇供應商」來脅迫他們簽訂排他性協議。（ｓｌ）

