《鍾之日記》大摩唱淡恒指連跌，京東遭棄回購自救

《鍾之日記》８月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股回吐，港股低開近二百點，科技股領跌。摩根士丹利今日公布調低恒生指數明年６

月底基本目標，由１９１５０點降至１７０００點，減２１５０點或１１﹒２％。在最樂觀情景

下，目標價由２２５００點下調至２０５００點；至於最悲觀情景的新目標為１２０００點，較

之前降２００點。恒指盤中走弱，一度挫２７８點，全日收報１７３９１，跌１２０點或

０﹒７％，連跌兩日，主板成交逾９３８億元。

大摩同時將滬深３００指數明年６月底基本目標由３９００點下調至３５００點；在最樂觀

情景下預測為４０００點，之前為４４００點；最悲觀情景下目標２７５０點下調至２６００點

。滬深股市今早小幅低開，深成指半日收市時翻紅，惟午後亦掉頭向下。滬綜指全日收跌

０﹒３６％，兩連跌，報２８５６﹒５８點，滬深３００指數全日跌０﹒３３％，報

３３２１﹒６４點。兩市全日成交額５０９５億元人民幣，按日縮４８３億元或８﹒６％。



＊沃爾瑪清倉，京東挫８﹒７％＊



外電報道稱，沃爾瑪（Ｗａｌｍａｒｔ）以每股２４﹒８５至２５﹒８５美元出售

１﹒４４５億股京東（０９６１８）股份，以套現約３６億美元。若成功賣出將標誌兩家公司結

束長達８年的合作。

受消息影響，京東股價今早曾跌至９８﹒７元，回到業績公布前。集團積極自救，中午１２

時在港交所發布公告稱，京東今日耗資約３﹒９億美元回購股票，並已充分使用今年３月批准的

３０億美元股票回購計劃的回購限額。惟業界認為，沃爾瑪此時放售京東股份，除了不看好京東

下半年的業務，也是看淡內地消費力。京東集團全日收跌８﹒７％。

據悉，沃爾瑪２０１６年收購京東５％的股份，還將１號店賣給了後者；同年稍後沃爾瑪增

持京東至１０﹒８％。沃爾瑪中國今日表示，京東一直寶貴的合作夥伴，未來雙方將繼續保持商

業合作，並稱該決定可讓公司更好地專注於中國市場的強勁發展。京東回應傳媒查詢時亦稱，對

未來雙方的合作依然充滿信心。



＊歐盟加稅勢在必行，汽車股普跌＊



歐盟委員會當地時間８月２０日披露對中國電動車徵收最終反補貼稅的決定草案，相較於６

月初裁稅率，歐盟對擬議稅率進行小幅調整，且不追溯徵收反補貼稅。具體到廠商，比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團（滬：６００１０４）

稅率下調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％；其他１７家與歐盟調查合作的公司稅率從

２０﹒８％提高到２１﹒３％；而特斯拉則享受９％特殊反補貼稅率。

根據安排，歐盟預披露反補貼調查終裁後，受影響關係人可在１０日內表達意見或要求舉行

公聽會。歐盟２７成員國將在１０月底前投票表決，中方理論上還有希望爭取成員國反對加稅，

條件是獲得合格多數支持。但合格多數是指歐盟內至少有１５個成員國投票反對，並且這些國家

的人口需佔歐盟總人口６５％以上，要達到前述條件非常困難。中國商務部、中國商會及中國汽

車工業協會等對此強烈不滿及堅決反對，敦促歐方持續對話合作、糾正錯誤決定。

新能源車股價普遍承壓，東風集團（００４８９）挫３﹒３％，小鵬汽車（０９８６８）全

日跌２﹒２％，蔚來（０９８６６）跌約１﹒９％，理想汽車（０２０１５）則跌０﹒６％，比

亞迪及吉利相對抗跌，分別升０﹒２％及０﹒１％。



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