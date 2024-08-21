《神州金融》長安銀行回應「１２﹒５２億元存款丟失」：嚴重失實

《經濟通通訊社２１日專訊》浙江私募１２﹒５２億元（人民幣．下同）銀行存款丟失一事

再有新進展。涉事銀行長安銀行在官網發布聲明稱，早前媒體報道的「１２﹒５２億元存款丟失

」嚴重失實，報道所用長安銀行《帳戶餘額明細表》的單據、印章、金額均系偽造變造，長安銀

行已向公安機關報案，警方已受理偵辦。

同時，長安銀行已向相關媒體發送律師函，並對相關轉發轉載行為進行了公證證據保全，對

不實言論將保留追究法律責任的權利。

不過，上述聲明並未明確１２﹒５２億元存款現時的流向。

此前有報道稱，浙江私募優策投資與長安銀行簽訂《協議存款合同》，並將旗下三隻產品的

募資存入長安銀行多家支行私募基金專戶。根據相關產品披露的２０２３年年報，上述三隻銀行

協議存款合計金額達１２﹒５２億元。但今年７月３日，投資者卻發現《帳戶餘額明細表》並未

如期公布，而在長安銀行打印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下８﹒６萬元。

長安銀行在上述聲明中還披露了優策投資早前公布的《關於網絡輿情相關事項的聲明》，其

中提到，７月１０日，因優策投資管理人員在產品退出方案上發生分歧，基金管理人罔顧事實擅

自向投資人發布重大事項公告，將優策公司暫停「優策月月盈３號私募證券投資基金」等１１支

基金的申贖業務原因，歸咎於因長安銀行未按時提供《帳戶餘額明細表》導致，提供了部分虛假

憑證材料，造成投資者恐慌。（ｌｃ）

