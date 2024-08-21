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AH股新聞

21/08/2024 09:22

《中國要聞》國產遊戲《黑神話：悟空》爆火，銷售額或超１５億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》由國內遊戲開發商遊戲科學所推出的《黑神話：悟空》昨日
（２０日）正式上線，並迅速在全球遊戲市場引發風潮。
　　數據顯示，《黑神話：悟空》昨日正式發售後不到２４小時，Ｓｔｅａｍ在線玩家峰值突破
２２２萬，在Ｓｔｅａｍ所有遊戲在線玩家歷史峰值中排名第二。根據國遊暢銷榜統計，《黑神
話：悟空》在Ｓｔｅａｍ上已售出超過３００萬份，加上ｗｅｇａｍｅ、ｅｐｉｃ和ｐｓ平台，
目前總銷量超過４５０萬份，總銷售額超過１５億元（人民幣．下同）。
　　另有多位遊戲行業從業者預測《黑神話：悟空》的全平台銷量有望達到５００萬至７００萬
套，按照２６８元的最低銷售價格，該遊戲的買斷制銷售流水就在１３﹒４億元至１８﹒７６億
元。
　　而在正式發售前，《黑神話：悟空》的預售量已經超過１２０萬份，預售銷售額超４億元，
成Ｓｔｅａｍ平台８月６日至１３日的全球周銷量冠軍。
　　中信建投研報指，遊戲科學團隊再次證明，遊戲是靠創意與設計驅動，即便是工業化要求高
的３Ａ，也並不完全是人力密集驅動，有望持續帶動研發能力強的公司的關注度。（ｌｃ）

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