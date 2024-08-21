《中國監管》金監總局：７月末銀行業不良貸款率回落至１﹒６１％

《經濟通通訊社２１日專訊》國家金融監督管理總局副局長肖遠企在在國新辦新聞發布會表

示，今年以來，信用風險總體可控，７月末，銀行業不良貸款率為１﹒６１％，比去年同期低

０﹒０８個百分點。不良資產處置力度也進一步加大，今年上半年銀行處置不良資產１﹒４萬億

元（人民幣．下同）。７月末，銀行貸款撥備覆蓋率是２１６﹒７％，也就是說貸款損失準備是

不良貸款的２倍多。同時，上半年末，銀行資本充足率是１５﹒５３％，保險公司綜合償付能力

和核心償付能力充足率分別是１９５﹒５％、１３２﹒４％。

７月末，銀行業金融機構資產總額４２３﹒８萬億元，同比增長７％；保險業總資產是

３３﹒９萬億元，較年初增長７﹒７％。

肖遠企表示，金融機構服務實體經濟的能力進一步提升，７月末，人民幣貸款餘額是２５１

萬億元，較年初增加１３﹒５萬億元；銀行保險機構債券投資餘額１０３萬億元，較年初增加

４﹒９萬億元；保險資金運用餘額３１萬億元，較年初增長７﹒４％。

另外，資金結構也更加優化。主要是加大了對先進製造業和科技創新領域的支持力度，到７

月末製造業貸款同比增長１１﹒４％，高技術產業貸款同比增長１３﹒９％。７月末通過債券和

股票等方式，保險行業提供各類融資支持是２８﹒５萬億元。（ｃｔ）

