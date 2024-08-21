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21/08/2024 16:16

【提振內房】金監總局：近１﹒４萬億元融資獲批，精準支持房企

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金融監管總局統計與風險監測司司長廖媛媛在國新辦新聞發布
會上介紹，商業銀行已審批房地產「白名單」項目５３９２個，審批通過融資金額近１﹒４萬億
元人民幣。城市房地產融資協調機制以城市為主體，以項目為中心，符合規定的「白名單」項目
及時獲得資金支持，為促進項目建成交付、保障購房人合法權益、穩定房地產市場，發揮了積極
作用，精準支持房地產項目融資取得階段性成效。（ｃｔ）

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