【歐盟加稅】歐盟加徵反補貼稅幾成定局，上汽獲減稅率沒提振股價

《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟委員會２０日披露對中國電動車徵收最終反補貼稅的決定

草案，除其他１７家與歐盟調查合作的公司稅率從２０﹒８％提高到２１﹒３％外，其他公司稅

率均小幅下調，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團

（滬：６００１０４）加徵稅率下調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％，上汽集團稅率獲減

１﹒３個百分點最多，不過，相比從２０﹒８％降至９％獨享特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「

最大贏家」，特斯拉要求歐盟根據其上海工廠得到的具體補貼情況重新計算，當下９％的稅率應

是重新計算得到的結果。

滬深新能源車板塊受壓，不過個股表現就升跌互見，比亞迪抗跌，收升１﹒９％，上汽集團

獲減稅率最大，卻沒提振股價，仍收跌０﹒３％。寧德時代（深：３００７５０）陪跌

０﹒４９％，主打國內市場的賽力斯（滬：６０１１２７）收升０﹒８％。



＊歐盟在１１月４日前作出最終裁定的決定＊



根據安排，歐盟委員會在８月２０日預披露對華電動汽車反補貼調查終裁後，受影響關係人

可在１０日內表達意見或要求舉行公聽會。歐盟２７成員國將在１０月底前投票表決，中方理論

上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，條件是獲得合格多數支持。合格多數是指歐盟內至少有

１５個成員國投票反對，並且這些國家的人口需佔歐盟總人口的６５％以上。要達到上述條件非

常困難。

歐盟委員會將於１１月４日前作出最終裁定的決定，一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將

被加徵為期五年的正式反補貼關稅。

中國商務部、中國汽車工業協會等對此強烈不滿及堅決反對，業界敦促歐方持續對話合作、

糾正錯誤決定。中國汽車工業協會數據顯示，受反補貼調查影響，今年上半年歐盟是中國主要汽

車出口市場中唯一下滑的市場。（ｃｔ）

