  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2024 15:08

【歐盟加稅】歐盟加徵反補貼稅幾成定局，上汽獲減稅率沒提振股價

　　《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟委員會２０日披露對中國電動車徵收最終反補貼稅的決定
草案，除其他１７家與歐盟調查合作的公司稅率從２０﹒８％提高到２１﹒３％外，其他公司稅
率均小幅下調，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團
（滬：６００１０４）加徵稅率下調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％，上汽集團稅率獲減
１﹒３個百分點最多，不過，相比從２０﹒８％降至９％獨享特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「
最大贏家」，特斯拉要求歐盟根據其上海工廠得到的具體補貼情況重新計算，當下９％的稅率應
是重新計算得到的結果。
　　滬深新能源車板塊受壓，不過個股表現就升跌互見，比亞迪抗跌，收升１﹒９％，上汽集團
獲減稅率最大，卻沒提振股價，仍收跌０﹒３％。寧德時代（深：３００７５０）陪跌
０﹒４９％，主打國內市場的賽力斯（滬：６０１１２７）收升０﹒８％。
　
＊歐盟在１１月４日前作出最終裁定的決定＊
　
　　根據安排，歐盟委員會在８月２０日預披露對華電動汽車反補貼調查終裁後，受影響關係人
可在１０日內表達意見或要求舉行公聽會。歐盟２７成員國將在１０月底前投票表決，中方理論
上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，條件是獲得合格多數支持。合格多數是指歐盟內至少有
１５個成員國投票反對，並且這些國家的人口需佔歐盟總人口的６５％以上。要達到上述條件非
常困難。
　　歐盟委員會將於１１月４日前作出最終裁定的決定，一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將
被加徵為期五年的正式反補貼關稅。
　　中國商務部、中國汽車工業協會等對此強烈不滿及堅決反對，業界敦促歐方持續對話合作、
糾正錯誤決定。中國汽車工業協會數據顯示，受反補貼調查影響，今年上半年歐盟是中國主要汽
車出口市場中唯一下滑的市場。（ｃｔ）

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏軍亡命草原，普京欲罷不能

21/08/2024 11:55

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金