【歐盟加稅】歐盟微調對華電動車反補貼稅率，上汽稅率獲減最多

《經濟通通訊社２１日專訊》據《央視新聞》報道，歐盟委員會２０日向相關方披露了對從

中國進口純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。歐方對擬議稅率進行小幅下調：向比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）徵收１７％稅率，吉利（００１７５）為１９﹒３％，上

汽集團（滬：６００１０４）為３６﹒３％，其他合作公司２１﹒３％，其他所有非合作公司

３６﹒３％；並決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為９％。



＊上汽集團稅率獲減１﹒３個百分點最多＊



歐盟在７月５日起對中國車企徵收的臨時稅率分別為：上汽集團３７﹒６％，比亞迪

１７﹒４％，吉利１９﹒９％。由此可見，今次終裁稅率僅微調，其中以上汽獲調降１﹒３個百

分點最多。



＊商務部：並未充分吸納中方意見，扭曲調查結果＊



商務部新聞發言人對歐方終裁披露回應指出，此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，

仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終

裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關

切。

中國機電商會日前亦表態稱，中國電動汽車企業將據反補貼稅結果評估赴歐投資風險，作出

投資決策。對有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，支持徵稅或將失去投資。

值得一提的是，今年６月，即歐盟臨時徵稅開始前，中國電動車品牌在歐洲市場的註冊量創

下歷史新高，市佔率高達１１％；新註冊的純電動車超過２﹒３萬輛，較５月環比增長７２％。

（ｒｙ）

