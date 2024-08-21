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AH股新聞

21/08/2024 08:35

【歐盟加稅】歐盟微調對華電動車反補貼稅率，上汽稅率獲減最多

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《央視新聞》報道，歐盟委員會２０日向相關方披露了對從
中國進口純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。歐方對擬議稅率進行小幅下調：向比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）徵收１７％稅率，吉利（００１７５）為１９﹒３％，上
汽集團（滬：６００１０４）為３６﹒３％，其他合作公司２１﹒３％，其他所有非合作公司
３６﹒３％；並決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為９％。
　
＊上汽集團稅率獲減１﹒３個百分點最多＊
　
　　歐盟在７月５日起對中國車企徵收的臨時稅率分別為：上汽集團３７﹒６％，比亞迪
１７﹒４％，吉利１９﹒９％。由此可見，今次終裁稅率僅微調，其中以上汽獲調降１﹒３個百
分點最多。
　
＊商務部：並未充分吸納中方意見，扭曲調查結果＊
　
　　商務部新聞發言人對歐方終裁披露回應指出，此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，
仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終
裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關
切。
　　中國機電商會日前亦表態稱，中國電動汽車企業將據反補貼稅結果評估赴歐投資風險，作出
投資決策。對有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，支持徵稅或將失去投資。
　　值得一提的是，今年６月，即歐盟臨時徵稅開始前，中國電動車品牌在歐洲市場的註冊量創
下歷史新高，市佔率高達１１％；新註冊的純電動車超過２﹒３萬輛，較５月環比增長７２％。
（ｒｙ）

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