【聚焦人幣】交易員：歐美對沖基金買入美元兌離岸人幣看跌期權

《經濟通通訊社２１日專訊》美元全線走軟，人民幣近日猛烈拉升之際，《彭博》引述交易
員稱，倫敦和紐約的短線對沖基金周二（２０日）買入美元兌離岸人民幣看跌期權，期限主要為
１至３個月。
對沖基金亦買入更多歐元兌美元看漲期權。（ｊｙ）
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21/08/2024 09:01
《經濟通通訊社２１日專訊》美元全線走軟，人民幣近日猛烈拉升之際，《彭博》引述交易
員稱，倫敦和紐約的短線對沖基金周二（２０日）買入美元兌離岸人民幣看跌期權，期限主要為
１至３個月。
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