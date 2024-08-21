【歐盟加稅】中國機電商會：強烈要求在終裁時糾正錯誤認定

《經濟通通訊社２１日專訊》中國機電產品進出口商會（下稱「機電商會」）今日（２１日

）發布關於歐盟對中國電動汽車反補貼調查終裁披露的聲明，稱代表中國汽車行業表示堅決反對

，敦促歐盟在終裁時糾正錯誤認定。

歐盟委員會當地時間８月２０日預披露對中國電動汽車反補貼調查終裁結果，擬對比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）、上汽集團（滬：６００１０４）

加徵的反補貼稅率，分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下調至１７％、１９﹒３％和

３６﹒３％；１７家與歐盟調查合作的公司稅率則從２０﹒８％提高到２１﹒３％；其他所有不

合作公司稅率從３７﹒６％降至３６﹒３％。

機電商會在聲明強調，今次調查並非歐盟產業主動申訴，而是歐委會基於損害威脅主動立案

。歐委會在終裁披露中並未糾正初裁中的諸多錯誤認定，除程序上嚴重缺乏透明度外，並未從根

本上解決背離規則和以往實踐進行抽樣帶來的底層代表性問題，也未對歐盟產業損害指標進行客

觀分析，因果關係依然存在錯誤認定。終裁披露中的上述錯誤認定嚴重缺乏客觀性和公正性，預

設結論的傾向性非常明顯。

聲明強烈要求歐委會從中歐合作大局出發，與中方相向而行，達成平衡解決方案，在終裁時

糾正錯誤認定。機電商會作為本次調查的行業抗辯方，將繼續代表中國電動汽車行業開展應對工

作，通過各種手段堅決捍衛中國電動汽車企業合法權益。（ｊｑ）

