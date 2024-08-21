【歐盟加稅】歐盟將對華電動汽車徵五年正式反補貼稅，中方難反對

《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟委員會在當地時間８月２０日預披露對中國產電動汽車反

補貼調查終裁結果，與先前宣布的臨時關稅稅率有所微調，除其他１７家與歐盟調查合作的公司

稅率從２０﹒８％提高到２１﹒３％外，其他公司稅率均小幅下調，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團（滬：６００１０４）加徵的關稅稅率

分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％，上汽集

團稅率獲減１﹒３個百分點最多，不過，相比而享受９％單獨特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「

最大贏家」。

根據安排，歐盟委員會在終裁結果預披露後，受影響關係人可在１０日內表達意見或要求舉

行公聽會，接著歐盟委員會將作出正式決定、交給歐盟２７國投票。歐盟成員國將在１０月底前

投票表決，歐委會的決定一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將被加徵為期五年的正式反補貼關

稅。加徵到期後，歐委會還會進行審查，有權繼續延長加徵期限。

據《財新》報道，中方理論上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，條件是獲得合格多數支持

。合格多數是指歐盟內至少有１５個成員國投票反對，並且這些國家的人口需佔歐盟總人口的

６５％以上。中國研究機構人士認為，要達到上述條件非常困難。

報道指，歐盟對中國產電動汽車加徵為期五年的正式反補貼關稅，將極大影響中國車企在歐

洲的市場戰略。普華永道合夥人金軍認為，中國車企需要考慮不同模式的本地化生產路徑，全球

化運營是未來生存和發展的必要條件。而獲得「優待」的外資車企，可能會選擇加大力度從中國

出口產品。（ｃｔ）

