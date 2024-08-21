  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

21/08/2024 11:35

【歐盟加稅】歐盟將對華電動汽車徵五年正式反補貼稅，中方難反對

　　《經濟通通訊社２１日專訊》歐盟委員會在當地時間８月２０日預披露對中國產電動汽車反
補貼調查終裁結果，與先前宣布的臨時關稅稅率有所微調，除其他１７家與歐盟調查合作的公司
稅率從２０﹒８％提高到２１﹒３％外，其他公司稅率均小幅下調，比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團（滬：６００１０４）加徵的關稅稅率
分別從１７﹒４％、１９﹒９％和３７﹒６％下調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％，上汽集
團稅率獲減１﹒３個百分點最多，不過，相比而享受９％單獨特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「
最大贏家」。
　　根據安排，歐盟委員會在終裁結果預披露後，受影響關係人可在１０日內表達意見或要求舉
行公聽會，接著歐盟委員會將作出正式決定、交給歐盟２７國投票。歐盟成員國將在１０月底前
投票表決，歐委會的決定一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將被加徵為期五年的正式反補貼關
稅。加徵到期後，歐委會還會進行審查，有權繼續延長加徵期限。
　　據《財新》報道，中方理論上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，條件是獲得合格多數支持
。合格多數是指歐盟內至少有１５個成員國投票反對，並且這些國家的人口需佔歐盟總人口的
６５％以上。中國研究機構人士認為，要達到上述條件非常困難。
　　報道指，歐盟對中國產電動汽車加徵為期五年的正式反補貼關稅，將極大影響中國車企在歐
洲的市場戰略。普華永道合夥人金軍認為，中國車企需要考慮不同模式的本地化生產路徑，全球
化運營是未來生存和發展的必要條件。而獲得「優待」的外資車企，可能會選擇加大力度從中國
出口產品。（ｃｔ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99！(只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普與賀錦麗都給選民「畫大餅」

20/08/2024 15:59

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金