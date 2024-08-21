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AH股新聞

21/08/2024 09:30

《Ａ股行情》美股連漲斷纜滬指低開０﹒２７％，歐盟徵稅終裁披露

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔夜美股中止八連漲，滬深股市三大指數集體低開，滬綜指低
開０﹒２７％，報２８５８﹒９４點，深成指低開０﹒３８％，創業板指低開０﹒４３％，ＡＩ
眼鏡、汽車、教育股走低。
　　歐盟委員會８月２０日披露對中國電動車徵收最終反補貼稅的決定草案，對擬議稅率進行了
小幅調整，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）徵收１７％稅率，吉利（００１７５）
為１９﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）為３６﹒３％較臨時稅率減１﹒３個百分點最多
。商務部發言人回應稱，該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實
，中方對此堅決反對、高度關切。
　　另外，官媒《證券時報》指融券餘額和轉融券餘額近年持續下降，截至８月１９日，融券餘
額下滑至１３７億元（人民幣．下同），已較去年底降約八成，並較歷史峰值下降超過九成，而
轉融券餘額年內降幅也已超過九成。有專家認為，融券和轉融券餘額大幅減少減輕了市場拋售壓
力，同時也減弱了融券「Ｔ＋０」日內交易策略的不對稱優勢，有利於改善市場情緒，穩定市場
走勢。
　　人民銀行公布，今日進行２５８０億元７天期逆回購，淨回籠１１１２億元，連續三個交易
日共收水３７０２億元。（ｒｙ）

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