《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒４％銀行股軟，大摩降滬深３００目標

《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市今早低開，其後深成指、創業板指雙雙翻紅，滬綜指

保持弱勢，半日收市時滬指跌０﹒３９％，報２８５５﹒３５點，深成指升０﹒２１％，創業板

指則跌０﹒０１％。兩市半日成交額３１８２億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段

成交減近一成。

摩根士丹利最新將滬深３００指數明年６月底基本目標則由３９００點，下調至３５００點

；在最樂觀情景下預測為４０００點，之前為４４００點；最悲觀情景下由目標２７５０點，下

調至２６００點。滬深３００指數半日收跌０﹒１％，報３３２９點。

銀行股護盤多日後今早走軟，中國銀行（滬：６０１９８８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）等同

步走低，半日跌約１％。杭州銀行（滬：６００９２６）公告稱股東中國人壽擬減持其股份，半

日挫４﹒５％。



＊歐盟加徵反補貼稅幾成定局，汽車股升跌互見＊



歐盟委員會２０日向相關方披露了對中國電動車徵收最終反補貼稅的決定草案，除其他１７

家與歐盟調查合作的公司稅率從２０﹒８％提高到２１﹒３％外，其他公司稅率均小幅下調，比

亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）和上汽集團

（滬：６００１０４）加徵稅率下調至１７％、１９﹒３％和３６﹒３％，上汽集團稅率獲減

１﹒３個百分點最多，不過，相比享受９％單獨特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「最大贏家」。

預披露之後，受影響關係人可在１０日內表達意見或要求舉行公聽會。歐盟２７成員國將在１０

月底前投票表決，中方理論上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，條件是獲得合格多數支持。合

格多數是指歐盟內至少有１５個成員國投票反對，並且這些國家的人口需佔歐盟總人口的６５％

以上。要達到上述條件非常困難。歐委會的決定一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將被加徵為

期五年的正式反補貼關稅。

中國商務部、中國汽車工業協會等對此強烈不滿及堅決反對，業界敦促歐方持續對話合作、

糾正錯誤決定。汽車整車板塊早盤升跌互現，比亞迪（深：００２５９４）升２﹒１％，長城汽

車（滬：６０１６３３）升０﹒９％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌３﹒１％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌０﹒５％，上汽盤中股價更創年內新低。（ｒｙ）

