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21/08/2024 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒３７％，深成指掉頭向下

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後續軟，滬綜指跌０﹒３７％，報２８５５﹒９４
點，深成指升轉跌０﹒０１％，創業板指跌０﹒２６％，滬深３００指數軟０﹒２２％。上海Ｂ
股無升跌，深圳Ｂ股跌０﹒４６％。（ｒｙ）

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