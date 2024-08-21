《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒３５％兩連跌，遊戲股坐過山車

《經濟通通訊社２１日專訊》傑克森霍爾全球央行年會即將開幕，投資者轉謹慎，美股周二

（２０日）小幅下跌，滬深股市今早小幅低開，深成指半日收市時翻紅，惟午後亦掉頭向下。滬

綜指全日收跌０﹒３６％，報２８５６﹒５８點，深成指亦軟０﹒２８％，創業板指跌０﹒６％

。

交投更凍，兩市全日成交額５０９５億元（人民幣．下同），按日縮４８３億元或８﹒６％

。板塊表現來看，固態電池、華為海思概念領漲，遊戲、農業股跌幅居前。

國產３Ａ遊戲大作《黑神話：悟空》掀起的熱潮持續，同時也帶動了投資市場狂歡，傳媒娛

樂、遊戲股早盤延續昨日升勢。除遊戲公司外，連旅遊市場亦受惠。攜程方面透露，８月２０日

《黑神話：悟空》上線當日，遊戲多處取景地的山西省搜索熱度，環比前一日增長超過１０％，

大同、朔州等城市搜索熱度均環比增長兩成。另外，山西小西天景點的暑期門票訂單量，同比增

逾２倍。

不過，遊戲板塊午後衝高回落，收市時指數跌幅近２％。華誼兄弟（深：３０００２７）跌

近一成，凱撒文化（深：００２４２５）收挫７﹒１％，迅游科技（深：３００４６７）跌

５﹒８％，盛天網絡（深：３００４９４）跌４﹒７％，中青寶（深：３０００５２）跌

２﹒２％。

值得一提的是，大摩將滬深３００指數明年６月底基本目標由３９００點下調至３５００點

；在最樂觀情景下預測為４０００點，之前為４４００點；最悲觀情景下目標２７５０點下調至

２６００點。滬深３００指數全日跌０﹒３３％，報３３２１﹒６４點。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２１﹒６４ －０﹒３３

上證綜合指數 ２８５６﹒５８ －０﹒３５ ２０９９﹒０９

上證Ａ股指數 ２９９３﹒８７ －０﹒３６

深證成份指數 ８２２９﹒７５ －０﹒２８ ２９９６﹒４６

深圳創業板指數 １５５８﹒５１ －０﹒６０

上證Ｂ股指數 ２３１﹒８９ ＋０﹒１２ ０﹒７３

深證Ｂ股指數 １０８３﹒６９ －０﹒４２ ０﹒５３

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