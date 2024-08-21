《中國要聞》閑魚現１元盜版《黑神話：悟空》，平台稱已下架

《經濟通通訊社２１日專訊》首款國產３Ａ（高成本、高質量、開發周期長）遊戲大作《黑

神話：悟空》昨日全球同步上線後銷情火爆，在Ｓｔｅａｍ平台上的在線玩家數量最高峰時超過

２２２萬，各遊戲平台上的總銷售額高達逾１５億元（人民幣．下同）。隨著《黑神話：悟空》

的火熱，遊戲黑產亦再次活躍。《新浪科技》報道，二手交易平台「閑魚」出現「１元黑悟空下

載即玩」，小紅書等多個平台也出現「９﹒９元暢玩黑神話」等交易信息，而正版《黑神話：悟

空》售２６８元起。對於盜版遊戲，閑魚方面回應稱，已重點關注並下架處理。



＊閑魚指部分用戶通過標注異常價格、網盤資源等引流＊



報道指，記者拍下了售價１元的黑悟空商品，商家直接發送一個夸克網盤鏈接，當中包含了

一份《黑神話：悟空》總量１２０ＧＢ的遊戲壓縮包，大小符合官方公布的遊戲容量，另外還有

一個《黑神話：悟空》遊戲修改器。商家聲稱，下載遊戲後直接安裝，「如果手殘打不過去，可

以使用修改器進行修改」，並叮囑「要盡快下載，免得被刪除」。至於９﹒９元「暢玩黑神話」

實為「分享帳號」，商家表示因為銷情火爆，「９﹒９元檔位已經沒有，起拍價格為２０元」。

報道指，記者付款後，商家添加其微信好友，然後在聊天中發送Ｓｔｅａｍ平台帳號和密碼，以

及一個關於「如何使用Ｓｔｅａｍ離線」的教學網站鏈接。



＊《黑神話：悟空》製作人：每小時開發成本高達２０００萬＊



報道引述內地遊戲產業分析師張書樂批評，「翻版遊戲危害之大，二十年前幾乎殺死國產遊

戲，今日如不遏制，則國貨之光剛剛點亮就如燭光，搖搖欲墜」。

《黑神話：悟空》製作人、「遊戲科學」工作室創始人馮驥此前曾向內媒透露，如果玩家暢

玩遊戲１小時，每小時開發成本在１５００萬－２０００萬元。《黑神話：悟空》作為一款關卡

類動作遊戲，要完全通關至少要３０小時，意味遊戲成本至少４﹒５億元。（ｓｌ）

