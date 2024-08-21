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AH股新聞

21/08/2024 14:09

【聚焦人幣】管濤：單邊預期若有波動，人民幣或將快速大幅升值

　　　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣近期快速升值，回到年初高位，監管據報關注集中
結匯風險，《彭博》昨引述消息稱，中國外匯管理部門已要求多家中資大行調研出口企業客戶結
匯等相關情況。中銀證券全球首席經濟學家管濤則在接受《彭博》專透時指出，受國際市場波動
等影響，人民幣存在因出口商結匯和套息交易平倉而快速大幅升值的可能性。
　　管濤表示，目前基準情形是美聯儲因美國經濟放緩開始做出預防式降息，這將有利於人民幣
匯率穩定，而若出現市場打消單邊預期的情況，利差交易反向平倉一旦發生，就會出現很快的升
值。
　
＊人幣貶值預期未扭轉，大規模貿易順差待結匯＊
　
　　管濤指出，中國前期的大規模貿易順差形成的結匯不多，企業手頭持有非常可觀的外匯頭寸
，同時前期做空人民幣的套息交易也較為擁擠，目前出口商結匯意願有所鬆動，更多是交易層面
隨日圓反彈出現的變化，人民幣貶值預期還沒有根本扭轉。一旦單邊預期出現波動，就可能觸發
大幅快速升值行情。
　　據麥格理集團預估，自２０２２年以來出口商和跨國公司積累的美元頭寸已超過５０００億
美元。
　　另外，目前美元兌在岸人民幣１年掉期點隱含的中美利差在３％－４％的範圍。管濤認為，
如果人民幣能夠升３％－４％，市場就沒有興趣去拿美元賺利差，因為匯率的波動就能把利差全
部抹掉。這一契機既可能是類似日圓套息交易平倉帶來的有利市場條件，也可能是在關鍵時刻監
管層採取類似日本央行的干預措施。
　　管濤又認為，如果快速大幅升值再現，監管應會讓市場發揮作用、容忍一波升值，若跨境資
金轉為流入，流出方向的管理政策可能更加積極。
　
＊美聯儲降息不代表中國要跟隨＊
　
　　管濤並提到，未來仍有諸多不確定性，美國經濟不著陸或硬著陸的風險仍不能排除，且美國
大選進程的意外情形，也都可能對匯率和跨境資金流動帶來新的衝擊。
　　此外，管濤指出，人民幣貶值壓力的減輕有利於中國貨幣政策後續寬鬆，但這並非決定性因
素。從「以我為主」的角度來看，美聯儲開始降息、進一步打開中國貨幣政策空間，中國是否降
息也要視自身需要，「不能說它打開了我們就要降息，我們不一定要跟著美聯儲走」。他認為，
當前更應通過放鬆政府發債的使用範圍，來促進財政政策發力，同時盡快出清各行業風險、促進
風險的收斂。（ｓｌ）
　
　

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