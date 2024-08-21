【ＦＯＣＵＳ】最火的悟空，最誠的熱愛

【ＦＯＣＵＳ】２０００年的網絡小說《悟空傳》，２００５年的動畫電影《大聖歸來》，
周二上線的單機遊戲《黑神?：悟空》－－一隻名為悟空的猴，儼然成了中華文化的最強ＩＰ。
銷量逾千萬，票房近十億，乃至最新的首日「回本」，成功似突然天降，但更多還是「心誠，方
至西天」。
＊令自己激動，令族群打動＊
如果沒有騰訊２０１４年調整遊戲工作室，大興「氪金（即課金，玩家付款充值）」策略，
令時任網遊《鬥戰神》主策劃的馮驥選擇辭職，並於６月在深圳（之後搬到杭州）狹仄的辦公室
裏開啟創業之路，今時會否有《黑神?：悟空》的王者歸來？
２００７年就發表「誰謀殺了我們的遊戲」長文的馮驥，將資本鼎力推崇的業內精英－－信
奉「網路遊戲賺錢只能靠沉迷」的遊戲策劃，稱為黑武士。此或許是其將公司命名為「遊戲科學
（Ｇａｍｅ Ｓｃｉｅｎｃｅ）」的原因，重在打造令自己「激動」及令本地族群「打動」的題
材和產品，而不是跟風賭注的賭徒生意。
＊拒短視資本異化製作初衷＊
不走流行的網遊開發，而選擇３Ａ（大製作、大成本、大體量）單機遊戲，甘冒成本高昂、
周期漫長、後續盜版的風險，不可謂不是艱難決定。從２０２０年公司陷入招不到人的困境，到
首批二三十人的製作團隊每天工作十幾小時，直到遊戲正式上線前一個月，仍奉行「不滿意會一
直改」
，最終在遊戲平台Ｓｔｅａｍ獲得９６％的壓倒性好評，秘訣指向兩個字－－熱愛，堅拒短視的
資本異化遊戲製作初衷。
也正因為此，前東家騰訊２０２１年有意投資遊戲科學時曾備受質疑，甚至遭馮驥調侃「早
幹嘛去了」，直到其承諾「不干預經營決策、不搶佔項目主導、不尋求發行運營」，才最終獲得
５％股份。值得一提的是，因「氪金」策略引發玩家不滿，最終由神壇走向沒落的《鬥戰神》，
遊戲中一句「問菩薩為何倒坐，嘆眾生不肯回頭」，似早有神諭。
＊香港多瑰寶，但爆款欠奉＊
如今，單價２６８元（標準版）、３２８元（豪華版）的《黑神?：悟空》，總銷售額已逾
１５億元，意味覆蓋約４億元的開發成本，並帶動聯名瑞幸咖啡、取景地山西、相關上市公司同
成頂流
，例如山西省文化旅遊廳就高喊，「跟著悟空遊山西」。
如同東京奧運讓人聯想馬里奧、多啦Ａ夢，巴黎奧運開幕式驚現遊戲《刺客信條》角色，悟
空成為當下「最中國」的文化符號，那麼，對急於開啟旅遊業新篇的香港而言，特色符號又是甚
麼？李小龍、麥兜，無間道、九龍城寨，還是最新的熊貓ＢＢ？
借用《黑神話：悟空》２０２０年第一隻預告片上線後，聯合創始人楊奇的微博，「未來也
必全力以赴，希望最終不【再】讓你們失望」，瑰寶多多，但爆款欠奉的香港旅業，亦需全力以
赴，才能再創神話。
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