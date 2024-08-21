《擴大開放》中辦、國辦：對外資放開准入限制的，對內資同步放開

《經濟通通訊社２１日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳關發布於完善市場准入制度的

意見。意見提出，要加強內外資准入政策協同聯動，在不減損現有經營主體准入機會的前提下，

堅持國民待遇原則。對外資放開准入限制的，對內資同步放開；在不違反國際協定和承諾的前提

下，對內資設定准入門檻的，對外資同步適用。

意見並提出，要科學確定市場准入規則。實施寬進嚴管，放開充分競爭領域准入，大幅減少

對經營主體的准入限制。對關係國家安全、國民經濟命脈和涉及重大生產力布局、戰略性資源開

發、重大公共利益的領域，兼顧社會效益和經濟效益，依法實施准入管理。對經營自然壟斷環節

業務企業開展壟斷性業務和競爭性業務的範圍進行監管，防止有關企業利用壟斷優勢向上下游競

爭性環節延伸或排除、限制上下游競爭性環節的市場競爭。加強金融行業准入監管。前瞻性部署

新業態新領域市場准入體系，更好促進新質生產力發展。



＊對不涉國安等服務業逐步取消准入限制＊



同時，有序放寬服務業准入限制，對不涉及國家安全、社會穩定，可以依靠市場充分競爭提

升供給質量的服務業行業領域，逐步取消准入限制。

此外，圍繞戰略性新興產業、未來產業重點領域和重大生產力布局，以法規政策、技術標準

、檢測認證、數據體系為抓手，更好促進新技術新產品應用，選擇重點地區開展放寬市場准入試

點，分批制定和推出放寬市場准入特別措施。抓好已部署的放寬市場准入特別措施落地實施，做

好政策評估。實施效果好的地區，可推出新一批特別措施；具備複制推廣條件的特別措施，可在

更大範圍推廣應用。

要完善市場准入負面清單管理模式，各類按要求編制的全國層面准入類清單目錄和產業政策

、投資政策、環境政策、國土空間規劃等涉及市場准入的，全部納入市場准入負面清單管理，各

類經營主體可依法平等進入清單之外的領域。

合理設定市場禁入和許可准入事項，需要實施市場准入管理的領域，確有必要的可依法制定

市場禁入的措施，或者採取行政審批和限制經營主體資質、股權比例、經營範圍、經營業態、商

業模式等許可准入管理辦法。（ｓｌ）

