《中國要聞》中國超越韓國，成７月日本最大遊客來源地

《經濟通通訊社２１日專訊》日本政府觀光局今日公布，７月份接待外國遊客３２９﹒２５

萬人次，創下單月紀錄，同比去年增長４１﹒９％，同比２０１９年增長１０﹒１％。

其中，來自中國的遊客達７７﹒６５萬人次，同比去年增長１４７﹒８％，並取代韓國成為

最大遊客來源地。來自韓國的遊客為７５﹒７７萬人次，同比去年增長２０﹒９％。（ｓｌ）

