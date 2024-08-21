《中國要聞》中國超越韓國，成７月日本最大遊客來源地

《經濟通通訊社２１日專訊》日本政府觀光局今日公布，７月份接待外國遊客３２９﹒２５
萬人次，創下單月紀錄，同比去年增長４１﹒９％，同比２０１９年增長１０﹒１％。
其中，來自中國的遊客達７７﹒６５萬人次，同比去年增長１４７﹒８％，並取代韓國成為
最大遊客來源地。來自韓國的遊客為７５﹒７７萬人次，同比去年增長２０﹒９％。（ｓｌ）
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99！(只限今天)► 火速行動
21/08/2024 17:55
《經濟通通訊社２１日專訊》日本政府觀光局今日公布，７月份接待外國遊客３２９﹒２５
萬人次，創下單月紀錄，同比去年增長４１﹒９％，同比２０１９年增長１０﹒１％。
其中，來自中國的遊客達７７﹒６５萬人次，同比去年增長１４７﹒８％，並取代韓國成為
最大遊客來源地。來自韓國的遊客為７５﹒７７萬人次，同比去年增長２０﹒９％。（ｓｌ）
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99！(只限今天)► 火速行動
上一篇新聞︰21/08/2024 18:05 《中國要聞》絲芙蘭中國傳裁員一成，公司稱精簡辦公室組織架構
下一篇新聞︰21/08/2024 17:46 【歐盟加稅】中國機電商會：強烈要求在終裁時糾正錯誤認定
21/08/2024 18:14 《擴大開放》中辦、國辦：對外資放開准入限制的，對內資同步放開
21/08/2024 17:44 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF