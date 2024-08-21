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21/08/2024 17:55

《中國要聞》中國超越韓國，成７月日本最大遊客來源地

　　《經濟通通訊社２１日專訊》日本政府觀光局今日公布，７月份接待外國遊客３２９﹒２５
萬人次，創下單月紀錄，同比去年增長４１﹒９％，同比２０１９年增長１０﹒１％。
　　其中，來自中國的遊客達７７﹒６５萬人次，同比去年增長１４７﹒８％，並取代韓國成為
最大遊客來源地。來自韓國的遊客為７５﹒７７萬人次，同比去年增長２０﹒９％。（ｓｌ）

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